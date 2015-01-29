  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۴:۱۰

مرندی:

ایجاد اشتغال پایدار در روستاها جدی گرفته شود

ایجاد اشتغال پایدار در روستاها جدی گرفته شود

تبریز - مدیرکل امور روستایی استانداری آذربایجان شرقی گفت: ایجاد اشتغال پایدار در روستاها زمینه ساز حل مشکلات عمرانی و زیرساختی در این مناطق می شود که باید مسئولان نسبت به تحقق آن کوشا باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج مرندی ظهر پنج شنبه در همایش بررسی توسعه پایدار روستایی در شهرستان جلفا اظهار داشت: نبود اشتغال پایدار و کمبود درآمد مردم از مهم ترین مشکل‌ در مناطق روستایی است که اگر اشتغال پایدار و اقتصاد روستایی سروسامان پذیرد، مشکلات عمرانی و زیرساختی هم رفع می شود.

وی ادامه داد: با حل مشکلات اقتصادی و عمرانی می توانیم شاهد پیشرفت و توسعه روستایی باشیم که این امر نیازمند توجه ویژه مسئولان شهرستانی به روستاهای بخش خود است و نباید از وجود روستاها و توسعه آن ها غافل شویم.

مرندی با بیان اینکه توسعه روستایی در گرو رونق اقتصاد روستا است، گفت: در این میان نقش شوراهای روستایی باید جدی گرفته شود و برنامه های مناسبی توسط این افراد برای رونق اقتصاد در نظر گرفته شود.

وی افزود: آباد کردن روستاها و رونق اقتصادی با مشارکت مردم موجب ماندگاری جمعیت روستایی، رونق تولید و ارزش افزوده بالا و کاهش آسیب‌های ناشی از مهاجرت‌های بی‌رویه می‌شود و به همین دلیل باید از خود مردم روستاها برای توسعه یاری بجوییم.

کد مطلب 2477772

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها