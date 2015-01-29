ایجاد اشتغال پایدار در روستاها جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج مرندی ظهر پنج شنبه در همایش بررسی توسعه پایدار روستایی در شهرستان جلفا اظهار داشت: نبود اشتغال پایدار و کمبود درآمد مردم از مهم ترین مشکل‌ در مناطق روستایی است که اگر اشتغال پایدار و اقتصاد روستایی سروسامان پذیرد، مشکلات عمرانی و زیرساختی هم رفع می شود.

وی ادامه داد: با حل مشکلات اقتصادی و عمرانی می توانیم شاهد پیشرفت و توسعه روستایی باشیم که این امر نیازمند توجه ویژه مسئولان شهرستانی به روستاهای بخش خود است و نباید از وجود روستاها و توسعه آن ها غافل شویم.

مرندی با بیان اینکه توسعه روستایی در گرو رونق اقتصاد روستا است، گفت: در این میان نقش شوراهای روستایی باید جدی گرفته شود و برنامه های مناسبی توسط این افراد برای رونق اقتصاد در نظر گرفته شود.

وی افزود: آباد کردن روستاها و رونق اقتصادی با مشارکت مردم موجب ماندگاری جمعیت روستایی، رونق تولید و ارزش افزوده بالا و کاهش آسیب‌های ناشی از مهاجرت‌های بی‌رویه می‌شود و به همین دلیل باید از خود مردم روستاها برای توسعه یاری بجوییم.