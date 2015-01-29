مذاکرات چهار جانبه ایران و اروپا در استانبول آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مذاکرات چهارجانبه ایران با فرانسه، آلمان و انگلیس ساعتی پیش در استانبول آغاز شد.

بر اساس این گزارش این مذاکرات از ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی بین معاونان وزرای خارجه آغاز شده است.

سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ریاست تیم ایرانی را در این مذاکرات برعهده دارد.

عراقچی پیش از شروع مذاکرات در جمع خبرنگاران گفت: می خواهیم به زمان سرعت بدهیم و هر چه زودتر برای اختلاف‌هایی که وجود دارد راه حلی پیدا کنیم.

به گفته سخنگوی وزارت امورخارجه این مذاکرات یک روزه خواهد بود. همچنین وزیر امورخارجه کشورمان نیز هفته آینده برای شرکت در اجلاس امنیتی مونیخ سفری به مونیخ خواهد داشت و احتمالا با برخی از همتایان خود گفتگو خواهد کرد.