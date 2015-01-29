دفتر ارزیابی عملکرد هیات های ورزشی ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان، حسین ثوری در نشست هم اندیشی هیات تکواندو سیستان و بلوچستان اظهار داشت: با راه اندازی این دفتر در صدد هستیم تا پایان سال هيات هاي فعال از غير فعال را متمايز کنیم.

وی افزود: با تمایز این هیات ها، برنامه ریزی در راستای رشته های فعال، پویا و مدال آور و تقویت نقاط ضعف رشته های غیر فعال صورت می گیرد.

مدیر کل تربیت بدنی سیستان و بلوچستان اضافه کرد: نگاه به ورزش، يك نگاه ملي و توسعه يافته است و هر جامعه اي كه ورزشكار بيشتري داشته باشد از ناهنجاري ها به دور خواهد بود.

وی با اشاره به پتانسیل بسیار خوب تکواندو در استان بیان داشت: تکواندو همواره بعنوان یکی از رشته‌های مدال‌آور استان مطرح بوده است و باید با برنامه ریزی بهتر و دقیق تر این جایگاه روز به روز تقویت شود.

ثوری با اشاره به افت چند وقت اخیر تکواندو سیستان و بلوچستان تاکید کرد: همه بدنه ورزش و مسوولان استان باید دست به دست هم دهند تا این رشته به روزهای طلایی خود باز گردد.