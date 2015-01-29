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۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۳۸

مدیر کل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان:

دفتر ارزیابی عملکرد هیات های ورزشی ایجاد می شود

دفتر ارزیابی عملکرد هیات های ورزشی ایجاد می شود

زاهدان- مدیر کل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان گفت: دفتر ارزیابی عملکرد هیات های ورزشی به منظور توسعه ورزش استان ایجاد می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان، حسین ثوری در نشست هم اندیشی هیات تکواندو سیستان و بلوچستان اظهار داشت: با راه اندازی این دفتر در صدد هستیم تا پایان سال هيات هاي فعال از غير فعال را متمايز کنیم.

وی افزود: با تمایز این هیات ها، برنامه ریزی در راستای رشته های فعال، پویا و مدال آور و تقویت نقاط ضعف رشته های غیر فعال صورت می گیرد.

مدیر کل تربیت بدنی سیستان و بلوچستان اضافه کرد: نگاه به ورزش، يك نگاه ملي و توسعه يافته است و هر جامعه اي كه ورزشكار بيشتري داشته باشد از ناهنجاري ها به دور خواهد بود.

وی با اشاره به پتانسیل بسیار خوب تکواندو در استان بیان داشت: تکواندو  همواره بعنوان یکی از رشته‌های مدال‌آور استان مطرح بوده است و باید با برنامه ریزی بهتر و دقیق تر این جایگاه روز به روز تقویت شود.

ثوری با اشاره به افت چند وقت اخیر تکواندو سیستان و بلوچستان تاکید کرد: همه بدنه ورزش و مسوولان استان باید دست به دست هم دهند تا این رشته به روزهای طلایی خود باز گردد.

کد مطلب 2477799

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