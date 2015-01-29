حجاب و عفاف استان زنجان از وضعیت مطلوبی برخودار است

به گزارش خبرنگار مهر ، علی ملازاده ظهر پنج شنبه در حاشیه جلسه صیانت ازحریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی در جمع خبرنگاران استان زنجان افزود: وضعیت حجاب و عفاف استان زنجان هماننداستانهای قم ولرستان از وضعیت مطلوبی برخودار است و اقدامات خوبی در زمینه حجاب و عفاف در سطح استان اتفاق افتاده اما هنوز به وضعیت مطلوب نرسیده است.

وی اظهار داشت: تحقق وضعیت مطلوب در سطح استان زمانی حاصل می شود که دستگاهها وظایف 310 گانه در قانون عفاف و حجاب را به نحو احسن انجام دهند.

جانشین بازرسی ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی مشکل و ریشه در حفظ عفاف را در هجمه فوق العاده دشمن دانست و خاطر نشان کرد: فعالیت فوق العاده ماهواره ها و سیستم های اینترنتی مشکل اصلی در جامعه است.

ملازاده مشکل دوم عفاف را در مطلوب عمل نکردن دستگاهها دانست و گفت:در این زمینه در دو سال اخیر اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی با تاکید بر برنامه ریزی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب مورد تاکید قرار داد و گفت:با کارشناسان مربوطه برای تدوین در کمیته های تخصصی برای گسترش فرهنگ و عفاف و حجاب و آسیب شناسی انجام خواهد گرفت.

جانشین بازرسی ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی ادامه داد:با کار فرهنگی و آموزش و مشاوره در این زمینه مشکل اساسی را می توان حل خواهد کرد.