امروز عدالتخواهي در معرض روزمرگي و قرائت هاي گوناگون قرار گرفته است// در گام اول بايد عدالت را شفاف تعريف كنيم

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در بيانيه اين تشكل دانشجويي كه مناسبت سومين سالگرد پيام مقام معظم رهبري صادر شده، آمده است : سه سال پيش در چنين ايامي و پس از صدور پيام هبري در ششم آبان به جنبش دانشجويي بود كه بعضي از تشكل ها و مجموعه هاي دانشجويي كمر همت خود را براي تبديل عدالت به مطالبه افكار عمومي، گفتمان غالب جامعه و نيز مطالبه جدي آن از مسئولان بستند و امروز شاهد تحقق نسبي اين معنا هستيم؛ پيامي كه عدالت را سرآغاز فهرست بلند مسائل كشور معرفي مي كرد و اعتراض به بي عدالتي ها را از دانشجويان طلب مي نمود.

آن روزها بايد اولويت و اهميت عدالت را اثبات مي كرديم و در غوغاهاي سياسي، بي عدالتي هاي رايج جامعه را مطرح و مورد سوال قرار مي داديم تا شايد ضريب واقعي اين مساله و ملاك اساسي دين و نظام اسلامي كسب مي شد و همت مسئولان در جهت آن قرار مي گرفت.

اين تشكل دانشجويي در ادامه بيانيه خود با بيان اين كه آن روزها جنبش دانشجويي حتي در برخي از پرسش ها وانتقاد هايش تحمل نمي شد و بعضا به تندرويي و تضعيف نظام متهم مي گشت، افزوده است : در آن فضا كه عده اي از آزادي بيان و پيگيري حقوق از دست رفته مردم را در جنجال هاي سياسي و جناحي معنا مي كردند و عده اي ديگر به توجيه و تكثير نقايص و ظلم ها مي پرداختند، عدالتخواهي صفتي ارزشمند بود.

اما عدالتخواهي امروز، نه فقط دولت كه شعار اصلي خود را مساله عدالت عنوان كرده ومورد انتخاب مردم نيز واقع شده است، بلكه همه دستگاه ها، رسانه ها و جناح ها نيز عدالتخواه گشته اند و اين يعني اولين و ابتدايي ترين گام از فرآيند تحقق عدالت در جامعه به وقوع پيوسته است و در اين شرايط آناني كه امروز عدالتخواه شده اند و فردا نيز عدالتخواه خواهند بود از خود مي پرسند كه آيا تكليف مضاعفي بر دوششان آمده است.

جنبش عدالتخواه دانشجويي در ادامه بيانيه خود با طرح اين سوال كه در زماني كه مسئولان حتي صريح تر از ادبيات جنبش دانشجويي سخن مي گويند وظيفه مطالبه گران عدالت چه تغييري كرده است، تصريح كرده است : به نظر مي رسد در اين شرايط كه عدالتخواهي به دليل كثرت كاربرد و تكثر نگاه ها در معرض آفت روزمرگي و قرائت هاي گوناگون قرار دارد، گام اول شفاف سازي تعاريف باشد.

وقتي مي شنويم كه عده اي از عدالت ليبرال ، ديگراني از عدالت اسلامي و جمعي از عدالت كمونيستي و... سخن مي گويند، اهميت اين مساله را بيشتر در ك مي كنيم كه تدوين ملاك ها و حدود اين مفهوم را بيشتر جويا مي شويم و اين شرايط البته در معرض پر شدن گوش ها و شعار زدگي و روزمرگي است كه بستر سوء استفاده سياسيون و ذبح شدن اين آرمان مقدس را نيز در پي خواهد داشت كه بايد مواظب بود چرا كه حفظ كارآمدي جريان عدالتخواهي به تبيين ملاك هاي عيني و عملي عدالت در هر حوزه و به مطالبه عيني آنها وابسته است .

اگر عدالت در همه حوزه ها از جمله در اقتصاد ، فرهنگ و سياست همراه زير شاخه ها و موضوعات مرتبطشان مورد شناسايي قرار بگيرد و آن گاه با وضعيت عيني و عملي آن مقايسه شده و سپس مورد مطالبه واقع شود آنگاه است كه عدالتخواهي ثمره واقعي خود را خواهد داد و تا تحقق عيني ادامه خواهد يافت.

جنبش عدالتخواه دانشجويي در پايان تاكيد كرد : بديهي است تحقق مساله اي به اين مهمي لوازمي را مي طلبد و آن كار تخصصي در اين حيطه هاست و اين محقق نمي شود مگر با راهنمايي و كمك اساتيد آگاه و دلسوز در هر بخش، تا از برآيند اين همكاري ، مطالبه جدي منطبق بر اصول حاصل گردد و امروز نگاه عميق وعيني جنبش دانشجويي است كه وظيفه هميشگي اين بدنه فعال مردمي يعني نظارت بر عملكرد مسئولان را به نحو احسن محقق مي نمايد.