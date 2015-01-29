بازجویی از کودک 8 ساله به اتهام طرفداری از مهاجمان پاریس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، احمد کودک 8 ساله فرانسوی به خاطر نپیوستن به طرفداران نشریه فکاهی «شارلی ابدو» مورد اتهام طرفداری از تروریسم قرار گرفت. بر این اساس پس از آن که این کودک در پاسخ به سوال معلم مدرسه گفت با قربانیان حمله به شارلی ابدو همدردی نمی کند در مظان اتهام قرار گرفت.

رسانه های فرانسوی با انتشار این خبر نوشتند مدیر مدرسه مذکور پس از آن که با انتقاد پدر این دانش آموز مواجه شده، موضوع را به پلیس اطلاع داده است. «مارسل اوتیه» سخنگوی پلیس فرانسه گفت در این باره گفت: ما این کودک و پدرش را مورد بازجویی قرار دادیم تا بفهمیم چنین افکار افراطی چگونه در یک کودک 8 ساله ایجاد شده است.

در همین رابطه وکیل مدافع این کودک گفت: مشخص است وی معنی سخنانی را که بیان کرده نمی داند. به گفته وی احمد حین بازجویی به سوال پلیس مبنی بر این که آیا می داند تروریسم چیست پاسخ منفی داده است.