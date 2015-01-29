نخستین کارخانه آسفالت دهیاری های کشور در رفسنجان افتتاح شد

محمدمهدی بلوردی ظهر در گفتگو با خبرنگار مهر از افتتاح کارخانه آسفالت دهیاری ها با حضور معاون سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور خبر داد و اظهار داشت: این کارخانه از محل اعتبارات دهیاری های بخش مرکزی رفسنجان در کیلومتر ۲۲ جاده رفسنجان - انار احداث شده است.

وی با بیان اینکه این کارخانه نخستین کارخانه ای است که دهیاری های کشور به مالکیت خود دارند، تصریح کرد: این کارخانه ۱۲۰ تنی با تجهیزات کامل از جمله استخر قیر، کارخانه آسفالت و تجهیزات سنگ شکن راه اندازی شده است.

بلوردی بیان کرد: از صفر تا ۱۰۰ عملیات تولید، آسفالت و پخش آن توسط کارخانه صورت می گیرد که امیدواریم بتوانیم نمونه این کارخانه را در نقاط دیگر استان نیز داشته باشیم.

مدیرکل امور دفتر امور روستایی و شوراهای اسلامی استانداری کرمان درباره میزان اشتغالزایی این کارخانه نیز گفت: در حال حاضر حداقل ۱۱ نفر در این کارخانه مشغول به کار شده اند که پیش بینی می کنیم تا ۳۰ نفر به طور مستقیم اشتغالزایی داشته باشد.

بلوردی با بیان اینکه این کارخانه آسفالت را با هزینه کمتری به دهیاری ها ارائه می دهد، عنوان کرد: این کارخانه می تواند تا شعاع ۷۵ کیلومتری خود به روستاهای متقاضی آسفالت خدمت ارائه دهد.

معاون سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور صبح پنجشنبه همچنین از کارگاه تولیدات تعاونی دهیاری های رفسنجان بازدید کرد.