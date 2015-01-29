۱۰۰ پروژه ارتباطی در خوزستان به بهر برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قلمبر دزفولی مدیرعامل شرکت ایرانسل صبح امروز در گارگروه علمی پژوهشی چشم انداز جمهوری اسلامی ایران ویژه نخبگان و فرهیختگان که در استانداری خوزستان برگزار شد اظهار داشت: از شهریور ماه سال جاری که شرکت ایرانسل مجوز تکنولوژی نسل سه تلفن همراه را دریافت کرد تا کنون صد و ۲۰ شهر کشور به این تکنولوژی تجهیز شدند و تا پایان سال نیز این آمار به ۲۶۰ خواهد رسید.

وی با بیان اینکه تکنولوژی نسل سه و چهار تلفن همراه به روز ترین فناوری دنیا در زمینه ارسال دیتا محسوب می شود افزود: خوشبختانه از روز گذشته تکنولوژی نسل چهار تلفن همراه ایرانسل در شهر های اهواز، آبادان و دزفول عملیاتی شد.

قلمبر دزفولی اذعان داشت: در خوزستان بیش از سه میلیون مشترک تلفن همراه ایرانسل وجود دارد همچنین در سال جاری حدود ۴۰۰ میلیارد ریال توسط این شرکت در خوزستان سرمایه گذاری شده است.

۲۷۰۰ روستا در استان خوزستان تحت پوشش شرکت اپراتور همراه اول هستند

مدیر عامل اپراتور همراه اول نیز با حضور در این کارگروه خاطرنشان کرد: در سال جاری هزارمین سایت نسل سوم تلفن همراه اول در شهرستان آبادان به بهره برداری رسید و برنامه ریزی برای توسعه این نسل از تلفن همراه اول در ۹ شهرستان دیگر این استان نیز در دست اقدام است.

وحید صدوقی افزود: اپراتور همراه اول در این زمان بیش از دو هزار و ۷۰۰ روستا در خوزستان را تحت پوشش خود قرار داده است.

وی تصریح کرد: این اپراتور عقب ماندگی های ده ساله ای در ارائه نسل سوم تلفن همراه دارد به همین دلیل در تلاش هستیم تا این عقب ماندگی را هر چه سریع تر جبران کنیم. استقبال شهروندان خوزستانی از نسل سوم تلفن همراه همراه اول بی سابقه بوده است.

در ادامه مدیر عامل پست جمهوری اسلامی ایران گفت: شبکه پست قدیمی ترین شبکه ارتباطی در کشور محسوب می شود.

حسین مهری در ادامه تاکید کرد: خوشبختانه در این زمان ورود تکنولوژی های ارتباطی جدید منجر به ناکار آمدی این شبکه نشد بلکه با تلفیق شبکه های فیزیکی، مالی و الکترونیکی خدمات جدیدی توسط شرکت پست ارائه شد.

به گزارش مهر، صبح امروز با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یکصد پروژه مخابراتی با اعتبار ۵۴ میلیارد ریال در خوزستان به بهره برداری رسید.