هشدار نسبت به کوتاه قد شدن ایرانیان/ ثبت 50 هزار مورد شکستگی در سال

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز سید حسن قاضی زاده هاشمی در جریان سفر به شهرستان ورامین و بازدید از یک واحد دامپروری با اشاره به اهمیت استفاده از شیر اظهار داشت: شیر یکی از بهترین منابع تأمین پروتیین و ویتامین بدن است به همین خاطر باید در سبد مصرفی مردم به صورت ویژه قرار داشته باشد به همین خاطر باید بحث فرهنگی برای مصرف شیر به صورت روزانه انجام گیرد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر حمایت این وزارتخانه از توزیع شیر رایگان در مدارس افزود: نحوه توزیع و کیفیت شیرهای مصرفی در مدارس یکی از مهمترین مباحثی است که وزارت بهداشت آن را با جدیت دنبال می کند و در این زمینه اگرچه با مشکلات اعتباری مواجه هستیم اما شاید ناگزیر به تغییر نحوه و مصرف شیر در مدارس شویم.

مصرف شیر نوعی سرمایه گذاری برای سلامتی جامعه است

وی با انتقاد از حذف شیر از سبد کالایی خانواده های ایرانی ادامه داد: متأسفانه مردم برای مواد لبنی هزینه های کافی را انجام نمی دهند و بیشتر به ظواهری نظیر لباس اهمیت داده اند که این امر جای نگرانی دارد.

این مسئول اضافه کرد: متأسفانه با بروز مشکلات اقتصادی اولین ماده ای که از سبد کالایی حذف می شود، شیر است در حالی که ممکن است در سبد سفره ای مردم، میوه بوده و برای برخی کالا ها نظیر چیپس و پفک هزینه کنند ولی برای مواد لبنی نظیر شیر که سلامت فرد را تضمین می کند، هزینه کافی نمی کنیم.

قاضی زاده هاشمی عنوان کرد: باید دو لیوان شیر به صورت روزانه توسط فرد مصرف شود به همین خاطر مردم نباید مصرف شیر را یک هزینه تلقی کنند بلکه این امر یک سرمایه گذاری برای تضمین سلامت فرد خواهد بود.

از هر سه مرد ایرانی بالای 40 سال یک نفر پوکی استخوان دارد

وی تأکید کرد: حذف شیر از سبد کالایی خانواده ها، آثار مخربی را بر سلامت افراد می گذارد به طوری که بر اساس آخرین آمارها از هر دو خانم و هر سه مردم بالای 40 سال در کشور، یک نفر به پوکی استخوان مبتلا هستند.

وی ادامه داد: کوتاهی قد یکی دیگر از عوارضی است که به دلیل کاهش مصرف مواد لبنی بویژه شیر، جامعه ایرانی را تهدید می کند به طوری که بر اساس آمارها سالانه ۵۰ هزار شکستگی در کشور رخ می‌دهد که ۱۰ هزار مورد آن به دلیل عوارض شکستگی جان خود را از دست می‌دهند