وقایع انقلاب اسلامی برای کودکان و نسل جدید بازخوانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فخر اكبری ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح برنامه های فرهنگسرای كودك و رسانه به مناسبت دهه فجر بیان کرد: در این راستا دو طرح و ویژه برنامه با عنوان «خمینی ای امام» و «بهاران» در دست اجرا است.

وی تصریح كرد: طرح «خمینی ای امام» در ۱۰۰ مهد كودك اجرا می شود كه همراه با پرده خوانی از نحوه ارتباط امام خمینی (ره) با كودكان است.

فخر اكبری تاكید كرد: همچنین در این طرح آشنایی كودكان با زندگی امام خمینی (ره) در قالب جُنگ صورت می گیرد كه تاكنون ۱۲۰ مهد كودك كه بیشتر از پیش بینی ما بوده است اعلام آمادگی كردند.

مدیر فرهنگسرای كودك و رسانه خاطر نشان كرد: طرح بهاران در فرهنگسرای كودك و رسانه برای دانش آموزان مقطع ابتدایی برگزار خواهد شد كه در این طرح وقایع انقلاب اسلامی ایران بازسازی شده و در قالب تئاتر، تصویر و جُنگ اجرا خواهد شد.

وی بیان كرد: یكی دیگر از برنامه های فرهنگسرای كودك و رسانه در دهه فجر برنامه عمومی و سراسری «ایام خوب بهمن» است كه ویژه شهروندان منطقه۸ شهرداری مشهد در محل فرهنگسرا برگزار خواهد شد.

برگزاری جشنواره رنگین کمان

فخر اکبری همچنین از برگزاری دومین جشنواره رنگین كمان در مشهد با حضور بیش از ۳۵۰ مهد کودک و تعداد یک هزار مربی خبر داد.

وی افزود: جشنواره رنگین كمان در سال دوم فعالیت خود را با شركت ۳۰۵ مهد كودك و حضور یك هزار مربی در ۸ منطقه شهر مشهد برگزارمی کند.

وی افزود: جشنواره رنگین كمان امسال با رونمایی از ۷ كتاب تالیفی توسط مربیان مهدكودك و ۴ پوستر با محوریت احترام و تكریم خانواده و همسایه ها اجرا شده و اختتامیه این جشنواره در اردیبهشت ماه سال ۹۴ برگزار می شود.