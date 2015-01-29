سارق طلاهای مادر شهيد كلانتری در دام پليس گرفتار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهرام خلیلی ظهر پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: فردی در غروب روز دوشنبه به منزل پیر زن 78 ساله بنام فاطمه ندرلو مراجعه نموده و اعلام كرده كه كنتور نویس اداره آب می باشد.

وی افزود: این فرد به محض ورود به حیاط منرل بعد از كنتل كنترل اعلام كرده كه باید قبض كنتور آب را بدهید تا كنترل نماییم كه با این بهانه وارد منزی و به مادر شهید حمله كرده و بعد از گرفتن طلاها با شكستن دست وانگشتان وی پا به فرار گذاشته است.

فرمانده انتظامی خدابنده اظهار داشت: ساعت هجده و چهل و هشت دقیقه، ششم بهمن ماه در پی اعلام مرفوك مبنی بر اینكه گردنبند قاپی به عنف در روستای حصار رخ داده است، عوامل كلانتری 13 اشراق در محل حاضر شده و اعلام داشتند سارق با پوشش مأمور كنتور نویس اداره آب وارد منزل مالباخته شده و اقدام به سرقت توأم با خشونت طلاجات شاكیه به ارزش یكصد میلیون ریال نموده و موجب زخمی و مصدومیت شاكیه از ناحیه دست و صورت شده است.

سرهنگ خلیلی گفت:با توجه به حساسیت موضوع شخص فرماندهی انتظامی شهرستان و رییس پلیس آگاهی و عموا جمعی ضمن حضور در صحنه و به چالش كشیدن منابع و مخبرین و تحقیقات میدانی صورت گرفته و چهره نگاری از مطلعین و مالباخته و بررسی آلبوم مجرمین سابقه دار در نهایت به شخصی به نام ا- م از اهالی روستای اینچه مظنون شده و با هماهنگی مقام قضائی مشار الیه در روستای اینچه شناسائی و دستگیر شد.

وی گفت: در تحقیقات فنی به سرقت خود با همدستی شخصی به نام پ- ا، اهل و ساكن روستای حصار اعتراف كرده كه نامبرده نیز دستگیر و با هماهنگی قضائی منزل ا- م بازرسی شده و اموال مسروقه از منزل وی كشف و در كمتر از دو ساعت اموال و متهمان به آگاهی انتقال یافته و پرونده پس از تكمیل به دادسرا ارسال شده كه ا- م با وثیقه یک میلیارد و 500 میلیون ریالی روانه زندان شده است. همچنین متهم ردیف دوم نیز با وثیقه تا صدور رأی آزاد می باشد كه موضوع باعث احساس امنیت در سطح حوزه و همچنین خوشالی خانواده شهید گردید و نیز از عملكرد پلیس ابراز رضایت كافی را داشتند.

سرهنگ خلیلی افزود: مادر شهید یاور كلانتری نیزكه یكی از دستهایش را متخصص ارتوپد به دلیل شكستگی انگشتان بسته وجای مشت ساق صورتش را كبود ودست دیگرش هم خونین است، گفت: این فرد در حالی چاقو دستش بود به من می گفت«جای پولهایت را بگو» كه من التماس می كردم پولی ندارم.

وی افزود: سارق گردنبد را از گردنم درآورد وبا توجه به اینكه انگشتر از دستم در نمی آمد انگشتانم را شگست وانگشتر را سرقت كرده وپا به فرار گذاشت.

مادر شهید از تلاش نیروهای انتظامی تشكركرده وگفت:خدابه من رحم كرد كه سرم را از تنم جدا نكرد در حالی كه اگر این كار را می كرد من تنها در خانه زندگی می كردم كسی متوجه موضوع نمی شد.