خدمت صوری آفت جدی حوزه های مهندسی است

به گزارش خبرنگار مهر، تورج نائیج پور بعداز ظهر پنجشنبه در همایش مهندسن نقشه بردار سازمان در آمل اظهار داشت: با توجه به اهمیت هفت رشته تخصصی در ساخت و سازها هیأت مدیره سازمان بکارگیری مهندسان هر هفت رشته در حوزه های حرفه های و تخصصی ساخت و ساز را در دستور کار قرار داد و تلاش های زیادی برای به نتیجه رسیدن خدمات مهندسان در حوزه های شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک شد.

وی با اشاره به کیفیت حاصل شده در ساختمان ها گفت : پس از سالیان سال ساخت و ساز به جایی رسیدیم که ساختمان های محکم در مقابل زلزله ساختیم ولی ایرادات جدی به این ساختمان ها از منظر دیگر معیارهای مهندسی وارد بود و در واقع ساختمان های جور را در جاهای ناجور ساختیم.

نائیج پور با اشاره به تفاهم نامه منعقده فی مابین سازمان ثبت اسناد کشور با شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اظهار داشت: این تفاهم نامه موجب شد این بخش از ساختمان که بخش مساحی ساختمان است با دقت زیادی انجام شود.

نائیج پور با اشاره به جمعیت کم جامعه مهندسان نقشه بردار اظهار داشت: این تعداد جمعیت برای نقشه برداران امتیاز تلقی می شود چرا که بهتر می توانند خود را حفظ کرده وسیستم سلف کنترل داشته باشند.

وی با بیان اینکه خدمات مهندسی صوری از آفت های جدی مهندسی است بیان داشت: امضاء فروشی آفت جدی است که حوزه های مهندسی را تهدید می کند ولی در حوزه نقشه برداری با توجه به اینکه تعداد اعضا محدود است و گروه کنترل مضاعف نقشه برداری هم در سازمان تشکیل شده امیدوریم این آفت به بخش نقشه برداری راه پیدا نکند.

نائیج پوربا اشاره به کار کارشناسی که توسط کانون کارشناسی دادگستری صورت می گیرد اظهار داشت: کار حرفه ای که در بخش نقشه برداری بوجود آمد باید به کانون کارشناسی دادگستری هم راه پیدا کند تا زمین ها در گزارشات با GPS نوشته شده و کد دار باشند.

رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندران اظهار داشت: مهندسان نقشه برداربا بهره گیری از دستگاه های جدید می توانند کمک ویژه ای به توسعه کشور داشته باشند.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به دستورالعمل صادر شده از سوی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور بیان داشت: طبق این دستورالعمل صلاحیت کارشناسی رسمی و صلاحیت مساحی نقشه برداران به مهندسان کشاورزی داده شد در حالی که این قشر فاقد صلاحیت نقشه برداری هستند.

عیسی شهامت با بیان اینکه علم نقشه برداری به علم ژئوماتیک تنزل پیدا کرده اظهار داشت: این امر موجب شده که افرادی از رشته های کشاورزی به این رشته ورود کنند و با مهر نقشه بردار، مهندسین کشاورزی مجوز فعالیت دارند.

عضو نقشه بردار شورای مرکزی با اشاره به تخصص مهندسان نقشه بردار گفت : نقشه برداران باید مسائل مرتبط با رشته خود را از جامعه مطالبه کرده و با رعایت اخلاق حرفه ای از فرصت هایی که با انعقاد تفاهم نامه ای به وجود می آید استفاده کنند.

وی با اشاره به ماده۷۳ آیین نامه اجرایی اظهار داشت: هیأت مدیره ها موظفند که تخصص گرایی امور صاحبان حرف را به درستی انجام دهند ولی در برخی از استان ها جایگزین رشته نقشه برداری به رشته دیگری داده می شود.

شهامت با بیان اینکه در شورای مرکزی پیگیر تعرفه خدمات مهندسان نقشه بردار هستیم گفت : پایه بسیاری از فعالیت های استان ها استعلامی است که از سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران گرفته شده است و شورای مرکزی تعرفه پایه را تعرفه خدمات نقشه بردارن مازندران قرار داد و مابقی آن در حال بررسی است.

وی با اشاره به پیگیری های صورت گرفته با سازمان نقشه برداری کشور در خصوص اخذ نمایندگی ار آن سازمان برای سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: این امر در جهت نظارت بر پروژه های عمرانی توسط مهندسان نقشه بردار عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان در حال پیگیری است.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به ضرورت ارتباط و تعامل بیش از پیش دانشگاه با بازار کار نقشه برداری بیان داشت: باید یکسری از واحدهای عملی در دروس دانشگاهی مهندسان گنجانده شود تا مهندسانی که فارغ التحصیل می شوند زمان و انرژی زیادی برای یکسان سازی و همسان سازی آنها با بازار کار صرف نشود.