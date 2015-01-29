سرانه تولید شیر در ایران 105 کیوگرم است

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز حسن رکنی معاون بهبود تولیدات دام وزارت جهاد کشاورزی با تعدادی از دامداران شهرستان ورامین و پیشوا دیدار و از نزدیک با مشکلات و دغدغه های آنان برای تولید محصولات با کیفیت دامی آشنا شد.

در این دیدار برخی فعالان دامپروری منطقه با اشاره به ضرورت حمایت ویژه دولت از فعالان این بخش اظهار داشتند که برخی تجار و فعالان اقتصادی تلاش دارند با توجه به تعرفه های ارزان دولتی، تولیدکنندگان مواد لبنی در داخل را دچار مشکل کنند که در این زمینه باید چاره ای از سوی مسئولان اندیشیده شود.

حمایت از تولیدکنندگان دامی در دستور کار دولت

همچنین فعالان دامپروری شهرستان ورامین و پیشوا با اشاره به ضرورت جلوگیری دولت از ورود برخی اقلام نظیر شیر خشک اعلام کردند که در صورت حمایت بیشتر دولت آمادگی تولید مواد لبنی با تمام ظرفیت وامکانات را دارند.

حسن رکنی نیز در این نشست که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز حضور داشت با اشاره به اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولیدکنندگان محصولات دامی اظهار داشت: برای گسترش مصرف شیر نیازمند حمایت از تولیدکنندگان و فرهنگ سازی به صورت توأمان هستیم.

سرانه مصرف شیر و مواد لبنی در اروپا 300 لیتر است

معاون بهبود تولیدات دام وزارت جهاد کشاورزی افزود: در صورت حمایت از تولیدکنندگان دامی و فرهنگ سازی برای ترغیب مردم به مصرف شیر و مواد لبنی قطعا شاهد افزایش میزان مصرف مردم و به طبع آن افزایش سطح سلامتی جامعه خواهیم بود.

وی در ادامه با اشاره به آمار کشورهای اروپایی در مصرف شیر و مواد لبنی گفت: در کشورهای اروپایی، مردم بیش از 300 لیتر شیر و لبنیات مصرف می کنند که در این زمینه وزارت جهاد کشاورزی در تلاش است تا با برنامه ریزی های لازم، مصرف شیر در سبد غذایی هر خانواده به 160 کیلوگرم در سال افزایش پیدا کند.

رکنی تأکید کرد: ظرفیت های ویژه ای در زمینه دامپروری و تولید شیر و محصولات لبنی در کشور وجود دارد به طوری که بر اساس جمعیت 78 میلیونی کشور، سرانه تولید شیر بین 100 تا 105 کیلوگرم است که استان های اصفهان و تهران رتبه برتر در تولید شیر را دارند