۵۰ هزار نیروی فعال در آموزش و پرورش آذربایجان شرقی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شبستری خیابانی ظهر پنج شنبه در جمع روسا و مدیران مناطق و نواحی آموزش و پرورش استان اظهار داشت: همواره فرهنگیان در صحنه های حساس نظام حضوری پررنگ داشته اند و به عنوان نماد آگاهی در یک جامعه محسوب می شوند و تاثیر عمده ای بر روی دیگر مردم جامعه دارند.

وی ادامه داد: دولت تدبیر و امید با رای مردمی که خواهان تحول بودند بر روی کار آمد و با وجود مشکلاتی که قبل از آن در سیاست خارجی داشتیم، نه تنها توانست ارتباط حداقلی با دیگر کشورها ایجاد کند بلکه امروزه ما با اقتدار، مطالب خود را در عرصه بین الملل ارائه می دهیم.

شبستری با بیان اینکه تمامی آحاد جامعه جزو بدنه دولت هستند، گفت: دولت مختص شخص رئیس جمهور، وزیر و استاندار نیست و هیچ کس نباید خود را جدا از دولت بداند.

وی با اشاره به تلاش جدی دولت برای حل مشکلات جامعه آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش به دلیل تربیت افراد متخصصی که آینده کشور را در دست دارند، دارای اهمیت ویژه ای برای دولت بوده و سرمایه گذاری بالایی برای این مجموعه از سوی دولت انجام گرفته است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به در پیش بودن انتخابات ادامه داد: با وجود ۵۰ هزار نیروی فعال در آموزش و پرورش استان نباید اجازه بدهیم از این قشر به نفع گروه یا شخص خاصی استفاده شود.

وی ادامه داد: اینکه کار معلمی را با مادیات بسنجیم، ظلم بزرگی بر این قشر است چرا که امروزه نیروی انسانی به عنوان مهمترین منبع جوامع، محصول و خروجی آموزش و پرورش است و این سرمایه با هیچ معیار و مقیاسی قابل اندازه گیری و ارزش گذاری نیست.