باید با کمبود آب و خشکسالی در کشور کنار بیاییم

به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان بعدازظهر پنجشنبه در آیین بهره برداری از سد سرابی تویسرکان که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: مدیریت صحیح مصرف آب در این برهه ضروری است.

وی با بیان اینکه در دهه فجر امسال شاهد به ثمر نشستن تلاش ۱۰ ساله در اجرای پروژه سدسرابی در تویسرکان هستیم، گفت: نمایندگان مردم استان همدان در مجلس شورای اسلامی همواره در اجرای کارها یاریگر مجموعه بوده اند.

وی با بیان اینکه کارهای مناسبی در حوزه آب در استان همدان در دست اقدام است، عنوان کرد: تعداد هفت سد با احتساب سد سرابی تویسرکان در این استان در جریان کار است و سد کلان ملایر نیز بزودی به اتمام می رسد.

چیت چیان با بیان اینکه آبگیری سد شنجور رزن نیز تا پایان سال ۹۴ ممکن خواهد بود، ادامه داد: سد نعمت آباد شهرستان اسدآباد نیز تا پایان سال ۹۴ یا اوایل سال ۹۵ آبگیری می شود.

وی به اجرای سد خرمرود، آلان و پروژه عظیم انتقال آب از سد تالوار به همدان اشاره کرد و با بیان اینکه در حال حاضر ۱۲۰۰ میلیارد تومان پروژه آبی در استان همدان در دست اجراست، گفت: اجرای طرح تعادل بخشی آب در خصوص آبهای زیر زمینی برنامه ریزی شده است.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه نباید در این خصوص کوتاهی صورت گیرد، ادامه داد: کاهش سطح آبهای زیر زمینی تهدید کننده حیات و کشاورزی هر منطقه است.

چیت چیان از مسدود کردن ۵۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان همدان خبرداد و با بیان اینکه مهمترین مسئله در خصوص حوزه آب مدیریت مصرف آب است، گفت: نباید از خشکسالی به عنوان یک پدیده گذرا و موقت عبور کرد.

وزیر نیرو با بیان اینکه خشکسالی جزیی از اقلیم و آب و هوای کشور شده است، گفت: باید با کمبود آب و خشکسالی کنار آمد.

وی با بیان اینکه مدیریت مصرف آب مقوله ای مهم در کشور است، ادامه داد: تجهیز زمین های کشاورزی به سیستم آبیاری تحت فشار مصرف آب را تا یک دوم آن کاهش می دهد بنابراین باید در زمینه کشاورزی به این مقوله توجه کرد.

گفتنی است در سفر وزیر نیرو به تویسرکان همچنین خط انتقال آب مخزن مجتمع آب‌رسانی لامیان به زمین زده شد.

این مجتمع شش روستای شهرستان تویسرکان شامل جوادیه، جاوکران، لامیان، قلعه‌نو، مرادآباد، کمان‌گران را با جمعیت یک‌هزار و ۱۷۰ نفر زیر پوشش قرار می‌دهد.

مجتمع آبرسانی لامیان از سال ۹۰ شروع شده که تا به امروز ۴۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و خطوط انتقال آب این پروژه ۲۳ کیلومتر، شبکه توزیع ۲۸ کیلومتر و حجم مخزن آن نیز یک‌هزار و ۲۰۰ متر مکعب است.

منابع تأمین آب از طریق دو حلقه چاه عمیق و دو باب ایستگاه پمپاژ آب فعال انجام می‌گیرد؛ ایجاد سه کیلومتر خط انتقال، ۱۴ کیلومتر شبکه توزیع آب و ساخت مخزن ۶۵۰ متر مکعبی از اقدامات انجام شده در این پروژه بوده است.