نقش آموزش و پرورش برای توسعه منطقه ویژه علم و فناوری انکارناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پاشایی بعداز ظهر پنج شنبه در جلسه روسا و مدیران نواحی و مناطق آموزش و پرورش استان با اشاره به ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری در استان گفت: با ایجاد این مرکزیت، فعالیت گسترده ای در زمینه های مختلف علمی و فرهنگی انجام خواهد شد که این می تواند به عنوان سند تدبیر و توسعه استان و شهرستان ها حائز اهمیت باشد.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح مهم و با توجه به پتانسیل های غنی موجود در استان، افق های روشنی در انتظار منطقه خواهد بود.

پاشایی افزود: خوشبختانه گام های مهم و ارزشمندی در حوزه آموزش و پرورش برداشته شده است که از آن جمله می توان به تاسیس چندین پژوهشسرا در سطح استان، تجهیز نمازخانه ها، برگزار المپیادهای درون مدرسه و همچنین توزیع بسته های ورزشی اشاره کرد که اقدامات این چنینی بیانگر آینده ای روشن در دستگاه تعلیم و تربیت منطقه است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت معیشتی فرهنگیان گفت: دغدغه دولت و مسئولین وزارت آموزش و پرورش رفع گره های پیدا و پنهان این دستگاه عظیم و تعیین کننده است چرا که رویکرد و سیاست امروز دستگاه تعلیم و تربیت استفاده حداکثری از منابع موجود و ایجاد ظرفیت های جدید است و این مگر با امنیت روحی و روانی فرهنگیان میسر نخواهد شد.