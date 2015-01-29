صادرات کالا از خراسان رضوی ۸ درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان روز پنجشنبه در کارگروه توسعه صادرات استان بیان داشت: در طی ۱۰ ماه گذشته یک میلیارد و ۵۰۲ میلیون دلار کالا از استان صادر شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل و به میزان یک میلیارد و ۳۸۵ میلیون دلاراز نظر ارزش با هشت درصد و به لحاظ وزن ۱۲ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به تشکیل کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران-افغانستان و ایران- پاکستان به ریاست وزیر محترم کشور بیان داشت: این کمیسیون با هدف فعال سازی استان ها با محوریت استانداری ها و برای افزایش مبادلات تجاری اقدام شده و نوید آینده ای روشن را می دهد.

وی با اشاره به تغییر واحد پول کشورهای مشترک المنافع که شریک تجاری استان در مبادلات خارجی هستند اظهار داشت: دستگاه های اجرایی باید اقدامات لازم درخصوص جلوگیری از کاهش درآمدهای صادراتی استان به این کشورها را فراهم کنند.

رشیدیان با بیان اینکه در طی ۱۰ ماه گذشته از بازارچه های مرزی استان ۲۴ میلیون دلار کالا صادر شده است ادامه داد: این رقم در سال جاری به ۳۲ میلیون دلار افزایش یافته است.

وی با اشاره به روابط تجاری خراسان رضوی با پنج کشور افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان یادآور شد: باید به منظور ارتقای شاخص های تجارت خارجی با این کشورها مشکلات را شناسایی و برای رفع آنها تلاش کرد.