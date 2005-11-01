البرادعي خواستار ادامه مذاكرات مربوط به پيمان منع توليد مواد هسته اي شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي با ارائه گزارش سالانه اين آژانس در مجمع عمومي سازمان ملل گفت : ضروري است كه ما گامهايي را براي از بين بردن دسترسي و توليد مواد براي دستيابي به تسليحات هسته اي برداريم .

وي همچنين در اين گزارش ازشكست كنفرانس بازنگري پيمان ان پي تي كه ماه مي گذشته برگزار شد و همچنين عدم دستيابي سران كشورها در اجلاس ماه گذشته به اتخاذ تدابيري براي جلوگيري از گسترش تسليحات هسته اي و ارتقاء خلع سلاح هسته اي ابراز نا اميدي كرد .



از سويي آمريكا با پيش كشيدن برنامه هاي هسته اي ايران و بي توجهي به تعهدات جديد خود در قبال خلع سلاح هسته اي ، ير سوال رفتن برنامه هاي هسته اي اسرائيل از سوي مصر و اعمال فشار كشورهاي غير متعهد بر قدرتهاي بزرگ براي موافقت با نابودي تمامي تسليحات هسته اي موجب شكست دو نشست مذكور گرديد .

البرادعي در اين گزارش خاطر نشان كرد كه حل چالش هاي كنوني درباره امنيت و صلح بين المللي ، ازجمله در خصوص عدم گسترش تسليحات هسته اي و كنترل تسليحات هسته اي نمي تواند دور از دسترس باشد . ضروري است كه ما به تلاش هاي خود براي ايجاد يك سيستم امنيت جهاني كه هم عادلانه و هم جامع باشد، ادامه دهيم .



بنابر اين گزارش، از اولويت هاي كاري آژانس بين المللي انرژي اتمي در سال آتي رسيدگي به برنامه اي هسته اي ايران و كره شمالي خواهد بود .



گفتني است در سال 1993 مجمع عمومي سازمان ملل خواستار مذاكره درباره پيماني كه به " منع توليد مواد كافشي " موسوم است شد . اما اين مذاكرات هر گز دراين زمينه انجام نشد و اواخر ماه جولاي دولت بوش اعلام كرد كه ديگر خواستار اتخاذ اقدامات شفاف سازي در اين پيمان نيست زيرا اين كار بسيار پر هزينه و غير قابل اطمينان است .