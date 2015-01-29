کارگاه آموزشی سيره نبوی در گچساران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، خديجه عباسي ظهر پنجشنبه به خبرنگاران گفت: در این کارگاه یک روزه ۸۰ نوجوان عضو کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان گچساران حضور یافتند.
وی با بیان اینکه آموزش سیره نبوی به کودکان و نوجوانان یکی از اهداف عالیه تعلیم و تربیت اسلامی است، افزود: آموزش مهارت هاي زندگي با سيره نبوي موجب رشد و اعتلای تواناییهایی آنان می شود و زمینه سازگاری و رفتارهای مثبت و ایجاد ارتباط سالم و صحیح را در بین کودکان و نوجوانان و با اطرافیان افزایش می دهد.
عباسی بیان داشت: امروزه به ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوههای زندگی، بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل زندگی فاقد تواناییهای لازم و اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشکلات روزمره و مقتضیات آن آسیبپذیر کرده است.
وی اظهار داشت: زندگي انسان در دنیای امروز با چالشهای فراوانی روبروست که این چالشها در قرن آینده بارزتر خواهد شد و این بحرانها مشکلاتی را بر چگونگی زندگی افراد و رفتارهای اجتماعی و فردی آنها تحمیل میکند.
عباسی افزود: آموزش مهارتهای زندگی فرد را برای غلبه بر چنین تنشها و مشکلات زندگی که پیش روی فرد و جامعه است آماده میکند.
وی تصریح کرد: استفاده از روش و سیره پیامبر اعظم(ص) در آموزش این مهارتها به دانشآموزان بسیار کارساز است تا بتوانند انسانی موثر و شایسته برای جامعه باشند.
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