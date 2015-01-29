ادارات کهگیلویه و بویراحمد 700 میلون تومان به شهرداری یاسوج بدهکارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی جاوید ظهر پنجشنبه در نشست شورای اداری استان گفت: ۲۵ دستگاه استانی عوارضات نوسازی و عمران شهری خود را به این شهرداری پرداخت نکرده اند.

وی بیان کرد:۷۵۰ میلیون ریال مربوط به اداره کل راه و شهرسازی، ۱۰میلیون ریال مربوط به انتقال خون، ۲۱۰ میلیون ریال مربوط به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۲۶۰ میلیون ریال مربوط به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۴۰ میلیون ریال مربوط به سازمان صنعت، معدن و تجارت، ۱۲۰ میلیون ریال مربوط به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ۶۴۰ میلیون ریال مربوط به اداره کل ورزش و جوانان و ۵۴۰ میلیون ریال مربوط به اداره کل حفاظت محیط زیست است.

جاوید افزود: ۵۳۰ میلیون ریال مربوط به جمعیت هلال احمر، ۲۷۰ میلیون ریال مربوط به شرکت آب و فاضلاب شهری، ۲۶۰ میلیون ریال مربوط به شرکت آب منطقه ای و ۱۵میلیون ریال هم مربوط به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان، ۱۰۰ میلیون ریال مربوط به شرکت آرد، نشاسته و گلوکز یاسوج، ۳۶۰ میلیون ریال مربوط به اداره کل آموزش و پرورش، ۲۴۰ میلیون ریال مربوط به اداره کل پست، ۸۷ میلیون ریال مربوط به اداره کل ثبت احوال، ۱۰۸ میلیون ریال مربوط به سازمان جهاد کشاورزی، ۱۸۴ میلیون ریال مربوط به اداره کل بهزیستی، ۶۹ میلیون ریال مربوط به فرمانداری بویراحمد، ۴۵ میلیون ریال مربوط به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بویراحمد، ۶۴۰ میلیون ریال مربوط به اداره کل تعاون روستایی، ۷۵۰ میلیون ریال مربوط به دانشگاه یاسوج، ۵۳ میلیون ریال مربوط به دانشگاه پیام نور یاسوج، ۲۱۲ میلیون ریال مربوط به شرکت مخابرات و ۳۳۹ میلیون ریال نیز مربوط به شرکت گاز است.

شهردار یاسوج اظهار داشت: مکاتبات متعددی با دستگاه های اجرایی کهگیلویه و بویراحمد مبنی بر پرداخت عوارضات نوسازی و عمران شهری شده اما تاکنون اقدام خاصی از سوی مدیران آنها صورت نگرفته است.

وی شهرداری را نهادی خودگردان دانست و گفت: چنانچه بدهی نهادهای دولتی کهگیلویه و بویراحمد به شهرداری یاسوج بابت عوارضات نوسازی و عمران شهری تا دو هفته آینده پرداخت نشود می توان بر اساس قانون آن را تا چهار برابر افزایش داد.