در مسئله انتخابات به جای تعصب گروهی تعصب دینی داشته باشید

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی به مناسبت برپایی این نشست پیامی صادر کرد که توسط آیت الله شبیری زنجانی قرائت شد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

واعتصمو بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا

برادران گرانقدر و وفادار به انقلاب اسلامی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته

اینجانب این تشکل میمون و شرکت در این اجلاسیه مبارک را تبریک می گویم. از اهم معارف قرآنی و توصیه های الهی، اتحاد امت اسلامی حول محور ولایت و امامت است. آیه شریفه« یا ایها الذین آمنو صبروا و صابر و رابطو واتقوالله لعلکم تفلحون» که آخرین آیه سوره آل عمران است و به گفته مفسر والا مقام علامه طباطبایی صاحب المیزان، عصاره و فشرده تمام سوره مشتمل بر 200 آیه است، تاکید بر کار و مقاومت جمعی و ارتباط وفاداران اسلام به یکدیگر دارد.

آنکس که به حرکت و فعالیت و تلاش جمعی توجه ندارد و در غم امت نیست، هرچند فردی شایسته باشد در منطق دین، مسلمان نیست. من اصبح لا یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم.

سوره کوتاه و کوبنده والعصر هم کسی را که به کار جمعی و توصیه بحق و صبر نپردازد، زیانکار دانسته که عمرش باطل و محصولی جز زیان و خسران ندارد. اینک به شما عزیزان که برای یاری دین و قرآن تجمع نموده و در غم امت اسلامی هستید و از تعصبات گروهی جدا و در مقام وفاداری به انقلاب اسلامی و در خدمت امت اسلام و پیروی از رهبر عالیقدرید تهنیت گفته و یاری خداوند متعال را بر شما در رسیدن به اهداف عالیه از درگاه الهی مسئلت می نمایم. ان تنصروالله ینصرکم و یثبت اقدامکم

در خاتمه اهمیت مسئله انتخابات را یادآور می شوم. مهمترین وظیفه در همین رابطه است. سعی نمایید افراد صالح، ولایی و انقلابی که عشق خدمت به مردم را دارند و دنبال هوی و هوس نیستند و عاشق و فریفته دنیا نباشند به مردم معرفی کنید و در این موضوع تعصب گروهی نداشته باشید. تعصب اسلامی باشد اگر کسی شایستگی بیشتر دارد آن را بر گروهتان اگر صلاحیت کمتر دارد، مقدم بدانید. انشا الله موفق باشید.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

محمدعلی موحدی کرمانی

پیام آیت الله حائری شیرازی نیز به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

والحمدلله رب العالمین و الصلوه و السلام علی محمد و آل و جمیع الانبیا و المرسلین

برادران و خواهران جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی از اینکه به دلیل جلسات هفتگی اخلاق فیضیه موفق به حضور در میان شما نیستم، عذرم را پذیرا باشید. حال در حد میسور نکاتی را تقدیم جلسه شما می کنم.

اگر شما به جنبه انقلابی و اسلامی نظام وفادارید، مصداق قول الله تبارک و تعالی درباره مومن آل فرعون هستید. در قرآن کریم، آخرین جمله مومن آل فرعون را چنین بیان می کند «و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد» و خداوند پاداش خدمات و توکل او را چنین می فرماید که «فوقاه الله سیئات ما مکروا» و امام صادق علیه السلام می فرماید: «والله لقد قطعوه اربابا» چطور است که خدا او را از سیئات مامکروا حفظ کرده اما او را ریزریز کردند. ریزریز کردن را سیئه نمی داند، کمال توفیق و سعادت می داند. «سیئات مامکروا» از اصول عدول کردن است. آنها هرچه کردند او را از عقیده اش برگردانند، موفق نشدند چون خدا قلب او را مثل قلب مادر موسی به خود مربوط کرده است. درباره مادر موسی علیه السلام می گوید: «واصبح فواد ام موسی فارغا ان کادت لتبدی به لو لا آن ربطنا علی قلبها لتکون من المومنین» اساس ایمان ارتباط با خداست. همان گونه که آب قلیل وقتی متصل به کثیر است، ایمن از ناپاکی است. از خداوند خواهم ربط شما را با ولایت خود حفظ کند تا از وسواس شیطان و نفس اماره محفوظ بمانید.

مشکل نظام جهانی هم عدم ارتباط آنها با خداست. همه آلودگی ها و بیچارگی های نظام جهانی، محصول بریدگی از خداوند است. اینک شمه ای از بیچارگی نظام جهانی را به عرض می رسانم. بشر به 5 حق نیاز مسلم دارد تا بتواند بوی خیر و سعادت را استشمام کند. بشر با محبت به خداوند، به محبت به انسان ها می رسد. همان گونه که تلفن ها با ارتباط به مرکز مخابرات به هم مرتبط می شوند، اما تا چهار اصل برقرار نشود، بین انسان ها و خداوند و بین انسان ها و خودشان، اعتماد به وجود نمی آید.

نخست عدالت و بر مبنای آن امنیت و بر مبنای دو آزادی و بر مبنای این سه، کرامت انسانی. زیرا تا افراد جامعه به حقوق عادلانه خود نرسند، حفظ امنیت استبدادی است. خاموش کردن فریاد حق طلب تحت عنوان حفظ امنیت، استبداد است. اما خاموش کردن فریاد زیاده طلب، عین عدالت است. پس اول عدالت بعدا انضباط و امنیت. وقتی امنیت عادلانه برقرار شد، انسان ها آزادی را استشمام می کنند.حق گویان فرصت حق گویی پیدا می کنند و وقتی به حرف حق آنها توجه می شود، کرامت انسانی به معنای واقعی کلمه درباره آنها رعایت شده است.

بشر از آنگاه که متولیان ادیان در اروپا بعد از یک دوره مبارزه با مسلمات علم تسلیم بلاشرط شدند و پذیرفتند بعد از آن از حدود کلیسا خارج نشوند و مدیریت جامعه را به علم واگذار کنند؛ بشر حکومت منهای خدا را پایه گذاری کرد. تمدن امروز بشر بر مبنای علم منهای دین استوار است. امنیت در سایه علم منهای دین، یعنی مسابقه تسلیحاتی در سایه تعادل وحشت. زیرا از دو رکن امنیت، فقط یکی را می توان با علم به چنگ آورد. امنیت رکن اول و برتر آن، خودداری مقتدر از تجاوز به ضعیف است. رکن دوم امنیت بازداری متجاوز از فکر تجاوز یا تامین قدرت فائقه است. سلاح های بازدارنده که شرق و غرب به مسابقه در آن افتاده است، فلسفه اش بازداشتن طرف مقابل از فکر تجاوز است. رکن اول امنیت نه با علم بلکه با دین حاصل می شود و جای آن خالی است.

دین می گوید آنچه داری امانت است و جهان حساب و کتاب دارد. دین می گوید جهان به حیات دنیا پایان نمی یابد، حیات ابدی، حیات حقیقی توست. «ان الاخره لهی الحیوان» دین می گوید: نامه عمل که «لا به قادر صغیره ولا کبیره الا احصیها و وجدوا ما عملوا حاضرا» و خوشبختانه با وسایل امروزی مسئله نامه عمل حل شده است زیرا هر کاری که با کامپیوتر می کنیم، هر وقت لازم باشد در اختیار است.

وضعیت در امینت مشخص شد: جز تعادل وحشت چیزی نیست و مسلما در عهد حجر امنیت بهتر از عهد اتم بوده است. چون آن زمان وحشت از سنگ پرانی بود، الان وحشت از موشک قاره پیما با کلاهک هسته ای است.

در مقوله عدالت همین بس که 5 کشور دارای سلاح هسته ای، حق وتو در شورای امنیت دارند و عالم مثل جلسه­ای است که 200 نفر در آن شرکت دارند و 5 نفر که کلت به دست دارند، حرفشان را به کرسی می نشانند و بقیه باید قبول کنند. نه به دلیل فهم و درک برتر، بلکه به دلیل خطرناک بودن آنها. در چنین شرایطی صحبت از آزادی و کرامت انسانی آرزوی محالی است.

عزیزان آنچه عرض شد، برای تمام فرهیختگان عالم ملموس است و زبان حال همه این است «هل الی خروج من سبیل» نظام اسلامی می خواهد این سبیل را ارائه کند. همین اندازه که از حق فلسطین دفاع می کند، مایه امیدواری است، اما نباید از فریادهای درون نظام نیز غافل شد.

والسلام

محیی الدین حائری شیرازی