۱۱۴۰ تن ماهی در استان کرمان تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ابراهیمی روز پنجشنبه در جلسه طرح توسعه شیلات رفسنجان اظهار داشت: در طرح توسعه شیلات استان کرمان خرده مالکی عمده مشکل و سد راه است.

وی افزود: مهر ماه امسال طرحی را در حوزه تولید آبزیان به تصویب رساندیم که بر اساس آن افزایش یک هزار تن تولید در استان کرمان داشته باشیم.

این مسئول با بیان این مطلب که در ایران تولیدات آبزی بیش از ۸۵۰ هزار تن است که بیش از ۵۰۰ هزار تن آن استحصال از دریا و مابقی پرورشی است، ادامه داد: استان‌های لرستان، اردبیل و کرمان از مدیریت شیلات به اداره کل ارتقا یافتند و تولیدات آنها به بالای هزار تن رسیده است.

مدیرکل شیلات استان کرمان عنوان کرد: شمال استان کرمان در سال گذشته ۹۷۰ تن تولید داشته که ۶۶۰ تن مربوط به ماهی سردابی و مابقی گرمابی بوده است. در جنوب استان کرمان نیز ۴۰۰ تن تنها در مخزن آب تولید داریم که توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.

ابراهیمی یادآور شد: سال جاری پیش‌بینی تولید یک هزار و ۳۴۸ تن ماهی را در استان کرمان کرده بودیم که هزار و ۱۴۰ تن محقق شد که بیشتر ماهی گرمابی بوده است.