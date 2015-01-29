۱۸ گروه از بیماران خاص تحت پوشش بسته های حمایتی قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، یونس رنجکش در جلسه عصر پنج شنبه اظهار داشت: باید برای بیماران خاص استان بسته های حمایتی ویژه تهیه شود تا در کنار بسته های حمایتی وزارت بهداشت و درمان جهت مداوای بیماران خاص و سرطانی، این بسته های حمایتی ویژه نیازهای غیر درمانی این بیماران نیز تامین شود.

وی با اشاره به حل شدن بخش زیادی از مشکلات بیماران بواسطه اجرای طرح تحول نظام سلامت، گفت: این طرح برای بیماران خاص ادامه دارد و در همین راستا بسته های حمایتی برای سال ۹۴ طراحی شده است که براساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی گیلان اجرایی خواهد شد ودر این بسته ۱۸ گروه از بیماران خاص موردحمایت قرار می گیرند.

دبیر کمیته حمایت از بیماران خاص با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم تا از رنج بیماران بکاهیم، افزود: حمایت های غیردرمانی برای پیشگیری از مشکلات اجتماعی و آسیب های ناشی از آن نقش مهمی در سلامت و نشاط عمومی جامعه دارد.

سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان از اعضای این کمیته خواست تا پایان بهمن ماه امسال پیشنهادات و راهکارهای خود را برای تهیه بسته حمایتی از بیماران خاص و سرطانی در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی به این کمیته ارسال کنند.

رنجکش ضمن تاکید بر تکریم بیماران،ایجاد بانک اطلاعات بیماران خاص و سرطانی را بسیار ضروری دانست و خواستار تکمیل و راه اندازی این سامانه توسط دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد.

گفتنی است در این جلسه که مسئولان عضو کمیته حمایت از بیماران خاص به ارائه گزارش فعالیت ها و وضعیت درمان بیماران خاص و سرطانی استان پرداختند، ارائه خدمات مطلوب و ایجاد تخت های ویژه برای درمان بیماران خاص تصویب شد.