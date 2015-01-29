کابینه زنانه برای حل مشکلات بانوان نداریم/ چاقی ۶۱ درصد زنان مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مریم جمشیدی عصر پنجشنبه در حاشیه همایش توانمند سازی بانوان سرپرست خانوار در شهرستان کلاردشت، در خصوص مهمترین برنامه ها جهت ساماندهی و اشتغال بانوان گفت: در حال حاضر یک اداره ستادی مستقیم بر امور بانوان و آقایان رسیدگی می کند و وظیفه ما شناسایی و تحلیل مسائل و ارائه آنها به ارگانهای مختلف است.

وی افزود:زنان ما با مشکلات عدیده ای روبرو هستند لذابرای بررسی مسائل آنها طرح مسئله خواهیم کرد و به دنبال راهکارهایی برای حل آنها می گردیم و بدون شک تا دست یابی به نتیجه قابل قبول تلاش خواهیم کرد.

جمشیدی گفت: با همکاری اداره تعاون در کارگروه های مختلف مسائلی را که قشر بانوان ما بیشتر با آن درگیر هستند را مورد بررسی قرار می دهیم ومواردی با اولویت بالا در دستور کار قرار خواهند گرفت.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استان مازندران در خصوص پارک ویژه بانوان در استان مازندران گفت: برای راه اندازی پارک بانوان فضای مجزای تازه ای نیاز نیست بلکه از امکانات و فضاهایی که بلااستفاده در مناطق است باید بهره گرفت.

وی با اشاره به افزایش وزن در بانوان مازندران گفت:۶۱ درصد از زنان استان مازندران با افزایش وزن روبرو هستند که این امر به دلیل سفره های ناسالمی است که چیده می شود، لذا با هماهنگی با اداره کل شهری و شوراها به توافق رسیدیم که طی نامه به شهرداری های نکا، جویبار، ساری، کلاردشت، کلاس های آموزشی در حیطه های مختلف، مشاوره برای بانوانی که از بیماریهای خاص مثل ام اس، بیماریهای روحی افسردگی و... و. ، همچنین راه های مقابله، پیشگیری با اینگونه از بیماری ها برگزار می شود.

جمشیدی در خصوص برگزاری نمایشگاه لباس های عفاف اسلامی در استان مازندران گفت: اگر عقیده داریم که نوع پوشش در استان مناسب نیست پس باید بدنبال راهکارهای مناسب برای اصلاح آن باشیم تا نوع مناسب پوشش فرهنگی اسلامی را در بین بانوان رواج دهیم و برگزاری نمایشگاه عفاف و پوشش اسلامی است.