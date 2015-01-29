یادواره شهید شاخص فرهنگی کشور در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمد سلیمانی بعد از ظهر پنج شنبه در نشست برنامه ریزی یادواره شهید رجب پور با اشاره به اینکه یادواره خداکرم رجب پور شهید شاخص فرهنگیان کشور در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود، اظهار داشت: یادواره این شهید بزرگوار به همراه دیگر شهیدان فرهنگی استان در 12 و 13 اسفند ماه سالجاری در این استان برگزار می شود.

وی افزود: یکی از اهداف اصلی برگزاری این یادواره آشنایی نسل جوان با ایثارگیها و فداکاری شهیدان است.

رضا محمد سلیمانی ادامه داد: سیره عملی شهدا مهمترین درس برای نسل امروز جامعه است.

وی گفت: شهدای فرهنگی می توان به عنوان مهمترین الگو برای نسل جوان امروز قرار گیرند و یکی از اهداف اصلی برگزاری این یادواره ایجاد یک فرهنگ شایسته با الگو گیری از شهدا در جامعه برای نسل جدید است.

شهردار فرخ شهر نیز در این جلسه با اشاره به اینکه گرامیداشت یاد و خاطره شهدا یکی از مهمترین وظایف همه افراد جامعه است، اظهار داشت: باید همه افراد جامعه تلاش کنند در مسیر اهداف اصلی شهدا گام بردارند.

رحیم جافری بیان کرد: ایثارگری ها ورشادت های شهدا و رزمندگان باید برای نسل جوان بیان شود و برگزاری یادواره های شهدا یکی از مهمترین کارها در این راستا است.