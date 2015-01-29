تعریف داستان اسطوره ای کار سختی است/ اکران رستم و سهراب در اراک

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده اکران انیمیشن رستم و سهراب در استان مرکزی عص پنجشنبه در نشست با خبرنگاران گفت: این فیلم چهار روز است که در سانس های صبح سینما فرهنگ به نمایش در آمده و تا کنون استقبال از آن راضی کننده بوده است و امیدواریم در ادامه به تعداد مخاطبین این اثر اضافه شود.

بهنام براتی ادامه داد: این انیمیشن محصول مشترک استودیو انیمیشن سازی آریا و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است و پروسه تولید آن از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ به طول انجامید.

وی افزود: این انیمیشن در سال ۱۳۹۲ در بازار جشنواره کن در فرانسه به پیش فروش قابل توجهی دست یافت و حق پخش آن توسط کشور روسیه و امارات متحده عربی خریداری شد. این فیلم هم اکنون در بیش از ۱۰۰ کشور دنیا به نمایش در آمده و به فروشی بالای ۱۰ میلیون دلار دست پیدا کرده است.

براتی در پایان اظهار داشت: اگرچه این فیلم کمی دیر اکران شد اما امیدواریم انتخاب خانواده ها برای تماشای فیلم در سینما فرهنگ رستم و سهراب باشد.

پس از براتی، داریوش دالوند تهیه کننده این انیمیشن از اکران دیر هنگام فیلم در کشور گلایه کرد و گفت: اگر انیمیشن رستم و سهراب در کشور به موقع اکران می شد، چه بسا به فروشی بیش از فروش بین المللی خود دست می یافت.

وی ادامه داد: رستم و سهراب اقتباسی از داستان زیبا و جذاب دوپهلوان نامی شاهنامه و سرگذشت آنان است، که سینه به سینه و از طریق شاهنامه به ما منتقل شده است.

وی گفت: اینکه به سراغ موضوعی اینچنینی برای ساخت انیمیشن رفتیم، تنها به منظور آشنا نمودن کودکان و نوجوانان سراسر دنیا به خصوص کودک و نوجوان ایرانی با اساطیر، شعرا، تاریخ ملی و تمدن ایران بوده است که سالها بار سنگین حفظ شیرازه زبان فارسی را به دوش کشیده اند.

دالوند افزود: با شاهنامه ایی که بر روی کاغذ به دست ما رسیده است نمی توان با انیمیشن های درجه یک دنیا رقابت نمود. بنابراین به لزوم تغییر بخش هایی از داستان در این فیلم رسیدیم. به طور مثال کودک و نوجوان ما نمی پذیرد که رستم و سهراب سه شبانه روز دست در کمر یکدیگر داشته و می جنگیده اند؛ این تعبیر فردوسی به عنوان راوی شاهنامه است. در واقع ما با پژوهش و تحقیق فرجام دیگری برای پایان انیمیشن رقم زدیم.

اگرچه منکر ضعف های کار نیستم، اما در نظر داشته باشیم که در ساخت موسیقی این فیلم از سازندگان موسیقی سطح اول دنیا بهره بردیم تا بتواند با مخاطب بین المللی نیز ارتباط برقرار کند.

تهیه کننده انیمیشن رستم و سهراب همچنین اظهار داشت: اگرچه منکر ضعف های کار نیستم، اما در نظر داشته باشیم که در ساخت موسیقی این فیلم از سازندگان موسیقی سطح اول دنیا بهره بردیم تا بتواند با مخاطب بین المللی نیز ارتباط برقرار کند.

وی ادامه داد: همچنین از فضای معماری قدیم ایران، همچون تخت جمشید و ارگ بم استفاده نمودیم به شکلی که وقتی این فیلم خارج از ایران نمایش داده شد و تماشاگران کاخ کیکاووس را می دیدند می گفتند: اِ این فیلم ایرانی است! و ما با شنیدن این جمله بسیار خوشحال می شدیم.

سعی نمودیم کمی از فضای جدی اثر کم کنیم اما سعی کردیم استفاده از این طنز باعث نشود شخصیت اسطوره ای رستم برای کودک و نوجوان ایرانی لوث شود و شخصیت اسطوره ای رستم و سهراب با کودک و نوجوان امروز فاصله اش را حفظ کرده است.

دالوند با اشاره به طنز موجود در این فیلم گفت: با اضافه نمودن دوشخصیت با پس زمینه طنز، یکی پدر تهمینه و دیگری جاسوسی که برای افراسیاب خبر می برده است، سعی نمودیم کمی از فضای جدی اثر کم کنیم اما سعی کردیم استفاده از این طنز باعث نشود شخصیت اسطوره ای رستم برای کودک و نوجوان ایرانی لوث شود و شخصیت اسطوره ای رستم و سهراب با کودک و نوجوان امروز فاصله اش را حفظ کرده است.

وی در بخش دیگری ادامه داد: ما فراموش نکردیم که با انیمیشن رستم و سهراب سعی در رقابت با صنعت عظیم و قول آسای انیمیشن سازی آمریکا داشتیم که تا حدودی در این امر موفق بودیم و برای این منظور از چهار مشاور هالیوودی بهره بردیم.

دالوند در پایان اذعان نمود: سخت است که بگوییم فیلم ما کاملا مطابق با استانداردهای روز دنیاست اما فاصله زیادی هم با آن نداشته ایم. تعریف داستان اسطوره ای کار بسیار سختی است ولیکن در مجموع بایستی بگویم تجربه اکران نزدیک به دوماهه این فیلم در شهرستان های مختلف نشان داد که کودک، نوجوان و خانواده با این فیلم ارتباط خوبی برقرار می کند و زمانیکه از سالن سینما بیرون می آیند ترغیب می شوند که بروند و کتاب شاهنامه را بخوانند.