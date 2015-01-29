به گزارش خبرنگار مهر، لیلا اخلاصی بعد از ظهر پنج شنبه در نشست برنامه ریزی برای برگزاری جشن پاسداشت روز جهانی تالاب ها در استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: این جشن برای گسترش مشارکت مردم در حفظ تالاب ها و اهمیت دادن به حفاظت از آنها در منطقه گندمان برگزار می شود.

وی افزود: این جشن با فعالیت‌های فرهنگی و برگزاری برنامه‌های شاد و جذاب همراه است که تلاش شده است در کنار این برنامه ها آموزش وحفاظت از تالاب ها و افزایش آگاهی برای کودکان و نوجوانان مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: این جشن به همت انجمن محیط زیستی تسنیم و با حمایت و پشتیبانی اداره کل حفاظت محیط‌ زیست استان چهارمحال و بختیاری و همچنین بخشداری و نهادهای دولتی منطقه گندمان، در پاسداشت روز جهانی تالاب‌ها جشنی تالابی همراه با موسیقی و بازی‌های بومی‌محلی برگزار می‌شود.

رئیس انجمن محیط زیستی تسنیم بروجن گفت: این جشن با حضور جوامع محلی اطراف تالاب و اهالی شهر گندمان و دوستداران تالاب‌ها از شهرها و روستاهای استان در روز جمعه 10 بهمن‌ماه 1393 در محل تالاب گندمان از ساعت 9 صبح همراه با موسیقی و بازی‌های بومی محلی و اهدای جوایز به فعالان و دوستداران تالاب خصوصاً جوانان و کودکان برگزار خواهد شد.

اخلاصی ادامه داد: از تمامی علاقه‌مندان به موضوعات تالاب‌ها و دوستداران محیط‌زیست، دانشجویان، کارشناسان و دست‌اندرکاران و دوستداران طبیعت دعوت می‌شود در این جشن محلی شرکت کرده تا با هم‌افزایی بیشتر، در راستای تحقق شعار امسال این روز جهانی «تالاب‌ها برای آینده ما» گام‌های مؤثرتری در این منطقه برداشته شود.