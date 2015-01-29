۹ بهمن ۱۳۹۳، ۲۰:۱۰

سالاری:

طرح‌های نیمه‌تمام ورزشی استان بوشهر تکمیل می‌شود

بوشهر - استاندار بوشهر گفت: با اهتمام ویژه دولت به ورزش استان بوشهر، طرح‌های نیمه‌تمام ورزشی استان بوشهر تکمیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری بعد از ظهر پنجشنبه در نشست با مسئولان فدراسیون تکواندو اظهار داشت: تلاش‌های بسیار زیادی را به منظور توسعه زیرساخت‌های ورزشی در استان داشته‌ایم و طرح‌های خوبی را در این زمینه در دست اجرا داریم.

وی به ظرفیت‌های بالای استان بوشهر در عرصه‌های ورزشی اشاره کرد و ادامه داد: باید استعدادهای ورزشی در استان بوشهر را به خوبی مورد حمایت قرار دهیم تا بتوانند در مسابقات ملی و بین المللی توانمندی خود را به معرض نمایش درآورند.

استاندار بوشهر با اشاره به درخشش ورزشکاران استان بوشهر در عرصه‌های ملی و بین المللی و کسب مدال‌های رنگارنگ توسط این ورزشکاران، افزود: رئیس جمهور نیز در سفر به استان بوشهر توجه بسیار خوبی را به توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان داشتند.

وی با بیان اینکه با تاکید رئیس جمهور صنعت نفت، گاز و انرژی اتمی بوشهر از ورزش استان بوشهر کمک و پشتیبانی می‌کند، اضافه کرد: باید نیازها و برنامه‌های ورزشی استان بوشهر توسط اداره کل ورزش و جوانان استان تدوین شود.

سالاری بر لزوم پیگیری اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر برای بررسی نیازها و مشکلات ورزش استان بوشهر، اضافه کرد: استان بوشهر دارای علاقمندان زیادی در عرصه ورزشی است و باید نیازهای این افراد تامین شود.

وی به ظرفیت‌های بالای استان بوشهر در ورزش‌های رزمی و تکواندو اشاره کرد و بیان داشت: ورزشکاران تکواندوکای استان بوشهر در صحنه‌های مختلف ورزشی خوش درخشیده‌اند و مقام‌های مختلفی را کسب کرده‌اند.

کد مطلب 2477968

