به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری بعد از ظهر پنجشنبه در نشست با مسئولان فدراسیون تکواندو اظهار داشت: تلاشهای بسیار زیادی را به منظور توسعه زیرساختهای ورزشی در استان داشتهایم و طرحهای خوبی را در این زمینه در دست اجرا داریم.
وی به ظرفیتهای بالای استان بوشهر در عرصههای ورزشی اشاره کرد و ادامه داد: باید استعدادهای ورزشی در استان بوشهر را به خوبی مورد حمایت قرار دهیم تا بتوانند در مسابقات ملی و بین المللی توانمندی خود را به معرض نمایش درآورند.
استاندار بوشهر با اشاره به درخشش ورزشکاران استان بوشهر در عرصههای ملی و بین المللی و کسب مدالهای رنگارنگ توسط این ورزشکاران، افزود: رئیس جمهور نیز در سفر به استان بوشهر توجه بسیار خوبی را به توسعه زیرساختهای ورزشی استان داشتند.
وی با بیان اینکه با تاکید رئیس جمهور صنعت نفت، گاز و انرژی اتمی بوشهر از ورزش استان بوشهر کمک و پشتیبانی میکند، اضافه کرد: باید نیازها و برنامههای ورزشی استان بوشهر توسط اداره کل ورزش و جوانان استان تدوین شود.
سالاری بر لزوم پیگیری اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر برای بررسی نیازها و مشکلات ورزش استان بوشهر، اضافه کرد: استان بوشهر دارای علاقمندان زیادی در عرصه ورزشی است و باید نیازهای این افراد تامین شود.
وی به ظرفیتهای بالای استان بوشهر در ورزشهای رزمی و تکواندو اشاره کرد و بیان داشت: ورزشکاران تکواندوکای استان بوشهر در صحنههای مختلف ورزشی خوش درخشیدهاند و مقامهای مختلفی را کسب کردهاند.
