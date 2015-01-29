شهرستانهای تهران از کمترین سرانه بهداشتی و درمانی برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین هاشمی بعدازظهر پنجشنبه در جریان بازدید وزیر بهداشت از امکانات درمانی شهرستانهای بهارستان و رباط کریم اظهار داشت: خوشبختانه مردم فهیم کشورمان در همه حال خدمات دولت را بدرستی رصد کرده و هر کجا خدمتی ارزشمند می بینند قدردانی می کنند، در نظر سنجی های اخیر مردم سه اصل مهم امنیت، سلامت و سیاست خارجی را مورد توجه قرار دادند و این بدان منظور است که مردم کاملا شرایط را بطور حساب شده در نظر دارند.

وی با اشاره به خدمات دولت یازدهم اقزود: دولت تدبیر زمانی روی کار آمد که با انبوهی بدهی و مسائل حاشیه ای مواجه بود اما با وجود این فراز و نشیب ها و مشکلات به ارث رسیده از دولت گذشته، ذره ای در ارائه خدمات مطلوب شهروندان را محروم نگذاشتند.

این مسئول حمایت مردم از دولت را موجب رشد و شکوفایی کشور در تمامی عرصه ها دانست و با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه بهداشت و درمان خاطرنشان کرد: انصافا اقدامات بسیار مهمی در بهسازی نظام سلامت کشور صورت گرفته که با رضایتمندی مردم نیز مواجه شد.

استاندار تهران خطاب به وزیر بهداشت گفت: هر یک از شهرستانهای استان تهران با جمعیت یک استان برابری می کند اما دریغ از داشتن یک تخت بیمارستانی استاندارد، البته این موضوع را در هیئت دولت نیز مطرح کردیم لذا خواستاریم به مسائل شهرستانهای تهران که از اهمیت ویژه ای برخوردار است، نگاه متفاوت تری داشته باشید.

هاشمی همچنین از اختصاص زمین مناسب جهت احداث بیمارستان در بخش بوستان خبر داد و متذکر شد: زمین مناسبی به منظور احداث بیمارستان از سوی فرد خیری وقف شده که انتظار میرود با انعقاد تفاهم نامه این گام بزرگ از سوی وزارت بهداشت عملی شود.