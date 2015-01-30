واکنش بهزیستی به ماجرای صدور مجوز مراکز مشاوره

دکتر همایون هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در رابطه با صدور مجوز مراکز مشاوره روانشناختی قانون این وظیفه را بر عهده سازمان بهزیستی قرار داده و هیچ سازمان دیگری حق دخالت در این زمینه را ندارد.

به گفته وی، به استناد بند ۶ ماده ۲۶ قانون تنظیم برخی از مقررات دولت سازمان بهزیستی مکلف است پس از بررسی های کارشناسی نسبت به صدور مجوز فعالیت برای افرادی که قصد فعالیت در مراکز مشاوره را دارند، اقدام کند .

هاشمی گفت: مصادیق قانونی و الزامات قانونی در این خصوص کاملا شفاف است و هیچ سازمان دیگری مانند نظام روانشناختی حق صدور مجوز مرکز مشاوره را ندارد.

رئیس سازمان بهزیستی در واکنش به سازمان نظام روانشناسی در مورد صدور مجوز مراکز مشاوره نیز تاکید کرد: تابستان امسال به خواست سازمان نظام روانشناسی جلسه ای در معاونت حقوق ریاست جمهوری تشکیل و توافق شد که تمامی افراد متقاضی تاسیس مراکز خدمات مشاوره لزوما باید برای درخواست و صدور مجوز به سازمان بهزیستی مراجعه کنند. تمامی مستندات این توافق موجود است و مدیران سازمان نظام روانشناسی نیز آن را تایید و قبول کرده اند.

هاشمی گفت: فقط بحث تایید صلاحیت علمی و تخصصی افراد به سازمان نظام روانشناسی واگذار شد اما صلاحیت عمومی و صدور مجوز پروانه فعالیت به عهده بهزیستی گذاشته شده است.

وی با اشاره به اینکه سازمان نظام روانشاسی فقط می تواند پروانه فعالیت برای افراد حقیقی صادر کند، گفت: این سازمان یک نهاد عمومی غیر دولتی است و نمی تواند در حوزه مسائل اجتماعی و مشاوره دخالت کند و معنای این صدور مجوز نیز این نیست که افراد می توانند مطب و یا اینکه مرکز مشاوره دایر کنند بلکه به این معنی است که فقط تخصص آنان مورد تایید قرار می گیرد.

رئیس سازمان بهزیستی با تاکید بر اینکه مشاوره ازدواج نیز زیر نظر مراکز مشاوره قرار می گیرد، گفت: برای ایجاد مراکز مشاوره ازدواج نیازی به صدور مجوز جداگانه نیست و مشاوره ازدواج زیر مجموعه مراکز مشاوره فعالیت می کند.

این اظهارات در حالی عنوان می شود که اخیرا دکتر محمد حاتمی معاون نظارت حرفه ای و امور کمیسیون­ های سازمان نظام روان شناسی گفته بود که جمعیت هدف سازمان بهزیستی معلولین و افراد آسیب دیده اجتماعی است. در حالی که سازمان بهزیستی وارد بحث مراکز مشاوره ازدواج شده که این موضوع خلاف قانون است.