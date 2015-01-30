۵۷۰۰ مدرسه آذربایجان غربی جشن انقلاب برگزار می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون سید مصطفوی عصر پنجشنبه در نشست مشترک با مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس استان و معاونین این دو اداره کل با خبرنگاران با اشاره به برنامه های این ادارات در ایام دهه فجر اظهارداشت: امروز نسل سوم و چهارم انقلاب نیاز مبرمی به آشنایی با روند شکل گیری و دستاوردهای انقلاب اسلامی دارد و این ایام فرصت ارزشمندی برای تبیین و ترویج این دستاوردهاست که باید به نحو احسن از این ظرفیت استفاده کرد.

وی با بیان اینکه در این راستا جشن های انقلاب در تمامی مدارس شهری، روستایی و حتی مناطق عشایری استان نیز برگزار می شود ادامه داد: در ایام دهه فجر امسال تمامی مسئولیت جشن های انقلاب به دانش آموزان پنج هزار و ۷۵۴ مدرسه موجود استان واگذار شده تا ضمن مدیریت جشن ها با مفاهیم و ارزشهای انقلاب اسلامی بیشتر آشنا شوند.

سیدمصطفوی زنگ انقلاب در تمامی مدارس، حضور در نماز جمعه، اکران فیلم عمار در مدارس، همسرایی سرود انقلاب در مدارس، دیدار با خانواده های ۱۴۳ شهید فرهنگی، دیدار با خانواده های ۱۷۷ دانش آموز شهید در استان، دیدار از معلمان دارای بیماری های صعب العلاج، تجلیل از منتخبان مسابقات فرهنگی و هنری و قرآن در مرحله شهرستانی و برگزاری نشستهای سیاسی و گفتمان های دینی، تشکیل نمایشگاهی از آثار هنری دانش آموزان در سطح مدارس را از اهم برنامه های این ادارات در دهه فجر عنوان کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با اعلام اینکه در مجموع ۶۰۰ برنامه فرهنگی، هنری و ورزشی از سوی آموزش و پرورش استان در دهه فجر سالجاری برگزار می شود افزود: برگزاری مسابقات ورزشی با حضور ۵۴۷ تیم ورزشی و ۱۶ هزار و ۳۸۴ ورزشکار در رشته های مختلف از دیگر برنامه های پیش بینی شده در دهه فجر است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کمبودها و مشکلات پیش روی آموزش و پرورش استان بیان داشت: متاسفانه استان با دارا بودن ۱۸۳ هزار بیسواد جزو پنج استان آخر کشور محسوب می شود که این امر نیازمند برنامه ریزی اصولی برای ریشه کن کردن بیسوادی در این منطقه است.

سیدمصطفوی در ادامه از فرسوده بودن مدارس استان و کمبود فضاهای آموزشی نیز گلایه کرد و افزود: برای برچیده کردن مدارس کانکسی و چوبی به صورت پایلوت طرحی با همکاری منطقه آزاد تجاری ماکو در دست اجراست که در قالب آن با اختصاص ۴ میلیارد تومان از سوی سازمان منطقه آزاد و ۴ میلیارد تومان از سوی آموزش و پرورش مدارس جدید احداث می شود.