آخرین وضعیت ساماندهی میادین پایتخت / نماد میدان انقلاب همچنان بلاتکلیف

جمال کامیاب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هنوز نماد میدان انقلاب قطعی نشده، گفت: انتخاب برخی تصاویر برای خبر الزاما به این مفهوم نیست که این نماد برای میدان انقلاب نهایی شده است. در جلسه‌ای که اخیرا کمیته بررسی المان میدان انقلاب داشته، پنج نماد نهایی شده که مجددا توسط هیات داوران بررسی می‌شود. احتمال دارد یکی از این پنج المان یا ترکیبی از آنها برای میدان انقلاب نهایی شود.

وی ادامه داد: برخی از این نمادهای انتخاب شده امکان فنی نصب بر گنبد میانی میدان ندارند و ما نباید تنها نگاه زیباشناسی داشته باشیم، بلکه باید مسائل فنی را نیز در نظر بگیریم، اما مطمئنا هیچ نمادی در این میدان بدون تائید هیات داوران نصب نمی‌شود.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت ساماندهی میادین پایتخت، گفت: کارگاه احداث جزیره میانی میدان راه‌آهن تجهیز شده است و تا دو سه ماه آینده به اتمام می‌رسد. همچنین عملیات اجرایی جزیره میانی میدان منیریه نیز تا چند ماه آینده تکمیل خواهد شد.

کامیاب با اشاره به ساماندهی میدان انقلاب، گفت: پیرایش فضاهای پیرامونی این میدان را آغاز کرده‌ایم و حذف زوائد، ساماندهی تابلوهای اصناف و ساماندهی پیاده‌راه و روشنایی‌های این میدان در حال انجام است. همچنین میدان شهریار در منطقه 1 نیز فعالیت‌های اجرایی‌اش توسط منطقه و با طراحی و نظارت سازمان در حال انجام است.

به گفته وی، تمامی طراحی‌های میادین در یک کمیته تخصصی انجام می‌شود و معماری میادین دارای هماهنگی است و به صورت جزایر منفک از هم نیستند.