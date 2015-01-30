نرخ تورم در خراسان رضوی کمتر از میانگین کشور است

به گزارش خبرنگارمهر، رضا جمشيدي شامگاه پنجشنبه در نشست خبری كه در استانداري برگزار شد اظهار كرد: نرخ تورم تا انتهای دی ماه سال جاري در كشور ۱۶.۸ درصد بوده كه اين رقم در خراسان رضوی ۱۳.۲درصد بوده است.

وی اظهار داشت: نرخ بيكاري خراسان رضوي در سه ماهه سوم امسال از ۹.۲ در تابستان به ۸.۹ درصد كاهش داشته در حالیكه نرخ بيكاري كشور در سه ماهه سوم سال از ۹.۵در تابستان به ۱۰.۵ افزايش يافته است.

معاون برنامه ريزی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: در خصوص اشتغال نيز به دليل اينكه خراسان رضوي داراي مرزهای جغرافيای جداگانه اي نسبت به ساير نقاط كشوری نيست متاثر از شرايط مثبت و منفي ساير استان های كشور است كه در اين شاخص نيز آمار ها نشان از وضعيت مطلوب تري نسبت به ميانگين كشوري مي باشد.

جمشيدي با اشاره به بازديدهاي استاندار خراسان رضوی از واحدهاي صنعتی و توليدی گفت: اين بازديد ها شامل تمامی بخش هاي صنعتی، كشاورزی، تعاونی و خدماتی مي شود و منحصر به واحدهای صنعتی استان نيست.

وي اضافه كرد: بازديد از واحدهاي توليدي و صنعتي همراه با مسئولان استانی و نمايندگان بخش خصوصی انجام مي شود كه هدف از آن بررسی مشكلات و مسائل مربوط به هر كدام از واحدهاي توليدی و رفع آن مي باشد.

معاون برنامه ريزي خراسان رضوي در ارتباط با آخرين وضعيت پروژه هاي سفر رياست جمهوري كشور تاكيد كرد: اين پروژه ها در دوبخش تفاهم نامه كه مشابه تمام استان ها است و مصوبات خاص هيئت دولت به صورت خاص براي استان قابل بررسي است.

وی افزود: در بخش تفاهم نامه ها كه تمامي اعتبارات تخصيص يافته و در بخش پروژه هاي خاص مانند حاشيه نشينی در مشهد در قالب رديف هاي متفرقه در بودجه سال ۹۴ مورد توجه قرار گرفته است.

بیش از ۹۹ درصد اعتبارات دستگاه های اجرایی جذب شده است

جمشيدی در ارتباط با اعتبارات جذب شده توسط دستگاه هاي اجرايي خراسان رضوي بيان كرد: تاكنون ۹۹.۷ درصد اعتبارات دستگاه ها جذب شده است.

وي ادامه داد: مجموع اعتبارات خراسان رضوي هزار و ۵۶ميليارد تومان بوده كه تاكنون ۷۲درصد تخصيص داشته است.

معاونت برنامه ريزی استاندار تصريح كرد: اعتبارات هزينه ای ۳۳۴ ميليارد تومان بوده كه ۸۸ درصد تخصيص داشته و اعتبارات عمراني نيز با ۸۱۲ ميليارد تومان ۶۳.۱ درصد تخصيص داشته است.

وي همچنين اعتبارات ماده ۱۸۰ خراسان رضوي را ۲۰۹ ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: از مجموع اعتبارات مربوط به ماده ۱۸۰ مبلغ ۱۸۳ ميليارد تومان ماهيت استاني و ۲۶ ميليارد تومان ماهيت ملي داشته و نيز شهرستان مشهد و كلات ۴۵ اعتبار دارد كه بخش عمده آن به حاشيه شهر مشهد جهت توازن شهری اختصاص خواهد يافت.