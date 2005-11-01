فيلم كوتاه "خط آزاد" برنده جايزه دوم فستيوال مدرسه فيلم و سينماي لهستان شد

به گزارش خبرنگار سينماي "مهر"، فيلم كوتاه " خط آزاد " به كارگرداني نقي نعمتي، برنده جايزه دوم و جايزه نقدي 1500دلاري فستيوال مدرسه فيلم و سينماي لهستان شد.

اين جشنواره ساليانه و به صورت رقابتي برگزار مي شود و در اين مدرسه فيلمسازي سينماگران شاخصي نظير رومن پولانسكي به تحصيل پرداخته اند.

قابل اشاره است اين فيلم قبلا درشهريور ماه، برنده جايزه سوم و ديپلم افتخار از جشنواره ملل اتريش شده بود .

داستان فيلم در باره دو نفر سرباز است كه به كمك يك نردبان از ديوار پادگان فرار كرده و با استفاده از يك تلفن كه به سيم تلگرافهاي مخابراتي وصل مي كنند، به صداهاي مردم حين مكالمه گوش مي كنند.