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۱۰ آبان ۱۳۸۴، ۱۲:۵۹

فيلم كوتاه "خط آزاد" برنده جايزه دوم فستيوال مدرسه فيلم و سينماي لهستان شد

فبلم كوتاه "خط آزاد" به كارگرداني نقي نعمتي، علاوه بر جايزه دوم فستيوال لهستان، برنده جايزه نقدي 1500 دلاري نيز گرديد.

به گزارش خبرنگار سينماي "مهر"،  فيلم كوتاه  " خط آزاد " به كارگرداني نقي نعمتي، برنده جايزه دوم و جايزه نقدي 1500دلاري فستيوال مدرسه فيلم و سينماي لهستان شد.

اين جشنواره ساليانه و به صورت رقابتي برگزار مي شود و در اين مدرسه فيلمسازي سينماگران شاخصي نظير رومن پولانسكي به تحصيل پرداخته اند.

قابل اشاره است اين فيلم قبلا درشهريور ماه، برنده جايزه سوم و ديپلم افتخار از جشنواره ملل اتريش شده بود .

داستان فيلم در باره دو نفر سرباز است كه به كمك يك نردبان از ديوار پادگان فرار كرده و با استفاده از يك تلفن كه به سيم تلگرافهاي مخابراتي وصل مي كنند، به صداهاي مردم حين مكالمه گوش مي كنند.

 

 

کد مطلب 247812

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