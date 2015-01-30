ضرورت حمایت های بیمه ای در درمان بیماریها

به گزارش خبرگزاری مهر،سید حسن هاشمی در دومین نشست سازمانهای مردم نهاد حوزه سلامت که با رویکرد بهداشت برگزار شد؛ پس از شنیدن سخنان و نقطه نظرات ۱۷ نفر از مدیران و نمایندگان سازمانها و انجمن های مردم نهاد در حوزه سلامت با اشاره به فرا رسیدن ایام دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: به همه شهدایی که برای استقلال و آزادی کشور جان خود را از دست دادند و یا مجروح شدند ادای احترام می کنیم و امیدواریم در راستای تحقق آرمانهای آنها گام برداریم.

دکتر هاشمی با ابراز تاسف از نبود حمایتهای بیمه ای و غیر بیمه ای در خصوص برخی از بیماریها گفت: امیدواریم بر اساس آنچه که رییس جمهور در جلسه اخیر هیات وزیران گفتند نظام سلامت به سمتی پیش رود که مردم به دلیل بیماری فقیر نشوند و در عین حال ان شاءالله بیمار نشوند.

وزیر بهداشت با بیان این که در بسیاری از بخشها دچار کمبودهای جدی هستیم و تعاریف درستی در بخشهای حمایتی نداریم، گفت: رفاه و تامین اجتماعی داریم ولی هنوز در برخی از نقاط محروم کشور برای حمایت از برخی از مردم عزیز مقدمات را هم فراهم نکرده ایم.

وی افزود: شاید تعداد این محرومین زیاد نباشند ولی آنها هم انسانند و حق حیات دارند و وظیفه حکومت است که از آنها و به خصوص اقشار آسیب پذیر حمایت کند و البته دولت برای پیشبرد همه امور نیاز به همکاری بخش خصوصی دارد.

وزیر بهداشت با با بیان اینکه برخی از بیماریها از جمله بیماریهای روانی نیاز جدی به حمایتهای بیمه ای دارند ، گفت: در صوررتی که فردی به این گونه بیماریها مبتلا می شود کل اعضای خانواده دچار مشکل می شوند و آرامش و یا حتی امنیت ندارند و درعین حال نه از تخت بیمارستانی و نه حمایت بیمه ای برخودارند و حمایتهای بیمه ای از اینگونه بیماران حداکثر دو هفته است.

وی افزود : برای بیماریهایی مانند آلزایمر و یا اوتیسم هم هیچ اقدامی از سوی هیچ دستگاهی صورت نگرفته است.

وزیر بهداشت بر ضرورت عملیاتی و اجرایی شدن اینگونه جلسات تاکید کرد و گفت: لازم است در جلسات بعدی علاوه بر معاون بهداشت، معاونین درمان و غذا و دارو نیز حضور داشته باشند و به همراه مدیران مربوطه هر معاونت در خصوص مشکلات حوزه سلامت همفکری و تصمیم گیری نمایند.

دکتر هاشمی با بیان اینکه برای برخی از بیماریها از جمله تالاسمی ، بیماری های کلیوی و متابولیک در خصوص پیشگیری و درمان می توان از ظرفیت و همفکری انجمن های مربوطه استفاده کرد، گفت: انجمن ها می توانند در این خصوص کمک کنند تا اعتباراتی که در این حوزه ها وجود دارد درست هزینه شود.

وزیر بهداشت برگزاری جلسات انجمن ها با بیمه ها را در رفع مشکلات موثر دانست و گفت: هر یک از انجمن ها که به نوعی نمایندگی گروهی از بیماران را بر عهده دارند باید با بیمه ها جلسه بگذارند و به نتیجه برسند و مسائل و مشکلات عمومی انجمن ها نیز در جلسات وزارت بهداشت به همراه معاونین و مدیران و ادارات مرتبط مطرح شود.

گفتنی است در این نشست که با حضور دکتر سیاری معاون بهداشت و دکتر ایازی قائم مقام وزیر در امور مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد و بهمن مشکینی مشاور وزیر و معاون سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور برگزار شد، ۱۷ نفر از مدیران و نمایندگان انجمن ها از جمله انجمن ارتقای بهداشت روان، انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنیا، انجمن جامعه ایمن، انجمن صرع، انجمن آلزایمر، انجمن ای بی (کودکان پروانه ای) انجمن حمایت از بیماران کلیوی، انجمن بیماران نادر، انجمن اوتیسم ایران، انجمن تالاسمی ایران وکانون سلامت بانوان ایرانی به بیان مشکلات بیماران تحت پوشش خود پرداختند.