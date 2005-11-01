گروه خجسته در تالار وحدت به صحنه مي رود

به گزارش خبرنگار موسيقي " مهر"، گروه موسيقي " خجسته " به سرپرستي "سوسن اصلاني" دوم آذر ماه امسال در تالار وحدت به اجراي قطعات موسيقايي در دو قسمت مي پردازد.
اين گروه، كنسرت خود را در دو قسمت برنامه ريزي كرده است؛ دونوازي سنتور(سوسن اصلاني) و تنبك (محمد اسماعيلي) در بخش نخست اين كنسرت گنجانده شده است و قطعاتي نظير پيش درآمد، درآمد، چهارمضراب، گوشه ني ريز، چهار مضراب ني ريز، گوشه نهفت ، چهار مضراب نهفت و حسيني ، آواز خاتمه و چهارمضراب پاياني دراين بخش نواخته مي شود.
همچنين بخش دوم در دستگاه " راست پنجگاه " به همراه تصانيف افسانه ، مرغ عشق، يارب،بيدار با آواز "بهرام سارنگ " اجرا خواهد شد.
خاطر نشان مي شود، درگروه "خجسته" نوازنده هايي چون علي شهيدي (عود) ، بابك بقايي (تار) ، علي كيا دربندرسري (تنبك) ، سودابه بديعي (ويلن)، تهمينه بديعي (رباب)،فاطمه سيد محمد (دف )، بهرام سارنگ (آواز) و ... حضوردارند.
نظر شما