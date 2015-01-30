۲۱۱ روستای استان بوشهر به اینترنت پر سرعت وصل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر ، محمود واعظی صبح جمعه در جلسه شورای اداری استان بوشهر، با تبریک ایام‌الله دهه فجر، اظهار داشت: ایام دهه فجر ایام نشاط و شادابی ملت ایران است که ۲۲ بهمن اوج اقتدار و شکوه ملت ایران است.

واعظی با بیان اینکه هدف دولت کاهش مشکلات مردم در همه ابعاد است، افزود: دولت تلاش دارد در تمام عرصه‌ها فضایی به وجود بیاورد تا با تمام مشکلات مردم امیدوار باشند که مسئولان خدمتگزار مردم هستند.

واعظی به مهمترین برنامه های دولت اشاره و یادآور شد: حل مشکلات اشتغال، بهبود معیشت، رونق اقتصادی و خروج از رکود از مهم‌ترین برنامه‌های دولت است.

وی با بیان اینکه مسئله اقتصادی یکی از مسائل مهم دولت است که باید ساماندهی شود، تصریح کرد: سیاست دولت تصدیگری نیست بلکه این است که آنچه بخش خصوصی و مردم می‌توانند انجام دهند به عهده خود آن‌ها باشد و وظیفه ما نظارت، حمایت و هدایت است.

واعظی گفت: تورم در کشور قبل از تشکیل دولت یازدهم ۳۹.۵ درصد بود که این مهم سبب بی‌ ارزش شدن پول کشورمان شده بود، با تلاش‌های انجام شده اکنون به کمتر از ۱۸ درصد رسیده که سبب کنترل شیب گرانی شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: اولویت مهم دیگر دولت در عرصه سیاستگذاری خارجی است تا آنچه از تصویر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ومردم فهیم و تصویر اسلام و شیعه مخدوش شده بود را بازسازی کند، با روابطی که با کشورهای مختلف برقرار و ادبیاتی که استفاده می‌کنیم، طرف مقابل می فهمد با ملتی فهیم تعامل می‌کند.

واعظی گفت: بوشهر استان مهمی در حوزه‌های انرژی گاز، نفت، صنعت، کشاورزی و دامداری و گردشگری برای دولت است.

واعظی همچنین از وصل شدن ۲۱۱ روستای استان بوشهر تا اوایل سال آینده به اینترنت پر سرعت خبر داد.