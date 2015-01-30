رسانه های غربی نتوانستند در برابر پیام رهبری مقاومت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی ظهر جمعه در خطبه های سیاسی عبادی نماز جمعه که در رواق بزرگ امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی برگزار شد گفت: امروز مصادف با سالروز به توپ بستن حرم امام رضا است که توسط آن روس ها به ساحت امام هشتم توهین کردند.

وی ادامه داد: خود امام رضا(ع) فرموده بودند که قبری از اهل بیت(ع) در توس وجود دارد که به آن مصیبت های زیادی وارد می شود، این اشاره به جسارت هایی است که تا بکنون توسط کفار انجام شده دارد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به توهین نشریه فرانسوی به پیامبر اکرم(ص) اظهار داشت: در برابر این حرکت هیجان عمومی در میان همه ملت های مسلمان به وجود آمد که از همه مهم تر به میدان آمدن شخص مقام معظم رهبری بود، ابتدا که این اتفاق رخ داد همه می گفتند چرا رهبری در مقابل این حرکت بیانیه و پیام محکومیت ندادند؟ باید به این عده گفت که بیانیه مشکلی را حل نمی کند ایشان وارد میدان جنگ شدند و از اسلام دفاع کردند.

ابتکار رهبری برگرفته از قرآن بود

آیت الله علم الهدی بیان کرد: در این دفاع، رهبری ابتکاری را اجرا کردند که الهام گرفته از خود قرآن بود، اینکه ایشان جامعه اروپایی را زیر سوال بردند یک نوع ابتکار قرآنی است، وقتی فرستاده پادشاه مصر آمد تا یوسف را از زندان خارج کند حضرت یوسف باید از خود دفاع می کرد و ایشان با زیر سوال بردن نظام از خود دفاع کردند.

خطیب جمعه مشهد تصریح کرد: یوسف(ع) گفت چرا حاکم مصر در برابر جریانی که زن های مصر دست های خود را بریدند بی تفاوت بود؟ دقیقا از این ابتکار دفاعی رهبری الهام گرفته و در برابر توهین فرانسه به پیامبر اصل غرب را زیر سوال برده و جوانان را عامل اجرایی قرار دادند.

امام جمعه مشهد افزود: رهبری در این پیام فرمودند که پدر و مادران شما مخاطب من نیستند زیرا که آنان با این نوع حکومت ساختند و دیگر کاری از دستشان برنمی آید و همچنین دولتمردان تان که از روی آگاهی این کار را انجام دادند کاری ندارم و مخاطب پیام من شما جوانان هستید.

پنج اصل مهم پیام رهبری

وی با بیان اینکه پیام رهبری پنج محور کلی داشت تصریح کرد: اول اینکه مخاطب پیام جوانان بودند، نسلی که قرار است با گذشته بجنگد، محور دوم توجه دادن به جوان ها به آنچه در گذشته غرب صورت گرفته است، رهبری فرمودند در اروپا از اول نظام های ستمگر با ترساندن حکومت کردند در ۴ قرن مردم را از علم ترسانده و قریب به ۳ قرن است که مردم را از دین می ترسانند یعنی ۷ قرن است که حاکمان با ترساندن مردم در حال حکومت هستند.

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: رهبری به جوانان غرب هشدار دادند که اسلام هراسی از زمانی مطرح شد که نظام شوروی فروپاشید، محور بعدی پیام رهبری این بود که ایشان تذکر دادند در این هراس سردمداران حکومتی شما یک جریان تروریستی مانند داعش و وهابیت ساختند و آن را به اسلام بسته و در نمایش فعالیت های آنان، جریان اسلام هراسی را گسترش دادند، و در محور آخر ایشان جوانان را دعوت کردند که خودتان بروید اسلام را بشناسید نه توسط رسانه هایی که تمام آن در دست صهیونیست ها است.

آیت الله علم الهدی بیان کرد: رسانه های غربی خواستند این پیام را پنهان کنند، در پی آن توئیتر را فیلتر کردند و جریان ارزان شدن نفت و حمله اسرائیل را مطرح کردند تا مردم متوجه نشوند، اما از سه روز پیش تمام رسانه های غرب این پیام را منتشر کردند، مجله ویک آمریکا نوشته است این پیام نشان می دهد که رهبر ایران زمان شناس است چرا که پیام ایشان در بین مردم دست به دست در حال انتشار است.

بعضی از عناصر ضد انقلاب در حال کم ارزش نشان دادن این پیام هستند

وی گفت: متاسفانه برخی جریان های ضد ولایت زمزمه می کنند مگر می شود در برابر امپراتوری رسانه غرب با یک پیام ایستاد؟ این ها همان کسانی هستند که در زمان انقلاب به امام می گفتند مگر می شود با مشت در مقابل درفش ایستاد؟

امام جمعه مشهد با اشاره به شهادت حضرت زهرا به روایت ۴۵ روز گفت: این ها از همان نسل های انحرافی اول اسلام هستند که می گفتند مگر می شود فاطمه زهرا(س) نظر این همه مردم را برگرداند؟ و هنگامی که در خانه ایشان را آتش می زدند در کنار دیوار ایستاده و فقط صحنه را تماشا می کردند.

دعوا بر سر قدرت در نظام اسلامی باطل است

آیت الله علم الهدی در بخشی دیگری از سخنان خود بیان کرد: اصل رفتار سیاسی در حکومت لیبرال تصاحب قدرت است اما در نظام اسلامی و در آموزه های دینی ما این عمل محکوم است.

خطیب جمعه مشهد با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم تصریح کرد: پیامبر از اصحاب خود پرسید که اگر حکومت ایران را فتح کنیم و طلاها و غنائم زیادی را کسب کنیم آیا شما بر اسلام خود می مانید؟ آنها گفتند بله همان گونه ای هستیم که پیامبر خدا است، اما ایشان فرمودند هرگز این چنین نیست و شما برای غنائم تازه مسلمانان را به جان هم می اندازید که دقیقا این اتفاق افتاد.

امام جمعه مشهد افزود: ما در اسلام برای رفتار سیاسی نظام برنامه خاصی داریم و باید به تعالیم خود رجوع کنیم، رهبری در سفری که به خراسان شمالی داشتند در یکی از سخنرانی های خود فرمودند این که یک آقای عبا پوشی می گوید من به کارهای کشور کار ندارم این مایه ننگ است.

رانت اقتصادی و سیاسی یک نوع دزدی در جامعه است

وی ادامه داد: نباید از رهبری سوء استفاده کنید، اگر روزی با ایشان عکس انداختید و یا در مجلسی که ایشان حضور دارند آنجا بوده باشید حق ندارید از این به عنوان یک رانت سیاسی استفاده و از رهبری برای پیشبرد مسائل خرج کنید.

خطیب جمعه مشهد گفت: رانت سیاسی و اقتصادی دو اصل توبیخ شده در اسلام و یک نوع دزدی در جامعه است، اگر آقایی به دلیل ارتباط با فردی کاندیدای نماینده مجلس بشود یعنی از رانت سیاسی استفاده و کار بسیار نهی شده ای است.