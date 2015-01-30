غربی ها از صادر شدن انقلاب اسلامی به کشور های آزادی خواه نگران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه بکوشیم از برکات تقوا به دور نباشیم و باید بدانیم معاد و قیامت خیلی آسانتر از تصور ما رخ خواهد داد وپرونده اعمال ما مورد حساب و کتاب قرار می گیرد، اظهار داشت: تلاش کنیم از عمر خود در مسیر درست و در راه خدا استفاده کنیم.

وی افزود: مومن واقعی فردی است که در راه خدا گام بر می دارد و برای رضای خدا فعالیت می کند.

حجت الاسلام محمد علی نکونام ادامه داد: تلاش کنیم با بهره گیری از دستورات اسلام و تعالیم امامان و انبیا در مسیر حق و راه سعادتمندی گام برداریم تا در این دنیا و دنیای اخرت سعادتمند باشیم.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد در ادامه با گرامیداشت دهه فجر، عنوان کرد: کشور به برکت انقلاب اسلامی دارای توسعه و پیشرفت شد و دست بیگانگان از ثروت های کشور کوتاه شد.

وی بیان کرد: انقلاب اسلامی روحیه خود باوری را در جامعه نهادینه کرد.

حجت الاسلام محمد علی نکونام در ادامه با اشاره به اینکه هم اکنون انقلاب اسلامی در تمام جهان شناخته شده است، اظهار داشت: هم اکنون پیام انقلاب اسلامی به بسیاری از کشور ها رسیده است.

وی با اشاره به اینکه مشارکت مردم در جشن های پیروزی انقلاب اسلامی ضرورت دارد، تاکید کرد: جوانان و نوجوانان در برگزاری برنامه های انقلاب اسلامی در دهه فجر امسال حضور پر رنگ داشته باشند و برنامه های امسال دهه فجر باید با کیفیت بالاتری برگزار شود.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد ادامه داد: صادر شدن انقلاب اسلامی به کشور های آزادی خواه از برکات انقلاب اسلامی است و بسیاری از دشمنان اسلام از این وضعیت نگران هستند.

حجت الاسلام محمد علی نکونام در ادامه با اشاره ه نامه مقام معظم رهبری خطاب به جوانان اروپایی و آمریکایی، گفت: این نامه تاثیر بالایی بر روی جوانان این کشور ها در بحث شناخت اسلام داشته است و ومورد استقبال قابل توجه مردم قرار گرفته است.