دهه فجر نماد استکبار ستیزی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‏ الله سیدکاظم نورمفیدی در خطبه‏ های این هفته نماز عبادی- سیاسی این شهرستان گرگان افزود: حضرت امام(ره) به عنوان یک عالم و مرجع آگاه و روشن ضمیر دینی و تربیت شده در مکتب ظلم‏ ستیز اهل بیت (ع)، وقتی اسلام ‏ستیزی رژیم پهلوی را می‏ دید برایشان قابل تحمل نبود و این‏که پهلوی ‏ها به دنبال نابودی اسلام بودند. بدین جهت به دنبال سرنگونی آن رژیم منحوس بود.

آیت الله نورمفیدی هم‏چنین به دیگر عوامل قیام حضرت امام(ره) و ریشه‏ های انقلاب اسلامی ایران پرداخت و گفت: از بین بردن استقلال کشور از دیگر عواملی بود که هر انسان منصفی را رنج می‏ داد. رژیمی که با دست خودش در این کشور قانون کاپیتولاسیون را تصویب کرده بود و یا در بخش اقتصادی به شدت محتاج به بیگانگان شده بودیم.

وی ادامه داد: از سوی دیگر اعتماد به نفس مردم را از بین برده و جوانان را وابسته با فرهنگ غرب کرده بودند. این درحالی بود که همه این ‏ها در کشور اهل بیت(ع) و امام زمان(عج) اتفاق می‏افتاد.

امام‏ جمعه گرگان افزود: امروز اگر اقشار مختلف مردم مشکلات را تحمل می‏کنند بدین خاطر است که دارای استقلال و عزت نفس هستند. مسئولان هم متوجه باشند که به جای پرداختن به بازی‏های سیاسی و جناحی به فکر حل مشکلات اقتصادی نظیر اشتغال جوانان و گرانی ‏ها باشند.

وی توضیح داد: اگر تولید قابل رقابت در بازارهای جهانی در کشور پابگیرد مطمئناً بخش عمده‏ای از این مشکلات مرتفع می‏ شود.

آیت‏ الله نورمفیدی در بخش دیگری از این خطبه، عملیات رزمندگان حزب‏الله لبنان بر علیه رژیم صهیونیستی اسراییل را ستوده و ادامه داد: هم‏چنان که حزب‏ الله وعده داده بود از اسراییل انتقام سختی گرفت و آن‏ها را به شدت مجازات نمود. به طوری‏ که وحشت و هراس فراگیری بر اسراییل حک مفرما شده است.

وی افزود: این جز مشیت الهی نیست که دنیا می ‏بیند عده ‏ای جوان شیعه و پیرو مکتب اهل‏ بیت(ع) این چنین اسراییل و هم‏ پیمانانش را به وحشت انداخته و این بهترین نتیجه است و احسنت و دست مریزاد باید گفت.

نماینده ولی فقیه در گلستان یادآور شد: این درحالی است که کشورهای غربی و برخی کشورهای مسلمان در مصر گردهم جمع شدند که 5 میلیارد و 400 میلیون دلار برای بازسازی غزه کمک کنند اما تاکنون تنها 135 میلیون دلار کمک کرده‏اند. اما مبارزان فلسطینی و حزب‏ الله در کنار هم با وحدت کلمه در حال پیکار با رژیم غاصب اسراییل هستند.

امام‏ جمعه گرگان هم‏چنین با اشاره به فرارسیدن دهم ربیع‏ الثانی سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: این بانوی بزرگوار در شهر قم وفات یافت و همین جا دفن شدند. از آن زمان تاکنون این شهر تبدیل به مهمترین پایگاه شیعی شده و بزرگان و علمای بسیاری در این شهر خدمات چشمگیری را به اسلام تقدیم کرده‏ اند.

وی در خطبه اول نیز با اشاره به خطبه 157 نهج ‏البلاغه گفت: امیرالمونین(ع) به درستی و با فصاحت از آینده و آن‏چه که بر امت اسلامی خواهد آمد خبر می‏ دهد. حضرت علی(ع) با درایت و ژرف‏ اندیشی که داشتند از تحلیل شرایط آن روز جامعه، می ‏توانستند آینده جامعه را حدس زده و از آن خبر دهند.

آیت‏ الله نورمفیدی یادآور شد: اغلب صاحب‏ نظران پیش‏بینی حضرت علی(ع) را در مورد آینده امت اسلامی و به ویژه خاندان بنی‏ امیه تایید کرده ‏اند. آن حضرت در این خطبه می ‏فرماید روزی فرا می‏ رسد که ظلم فراگیر شده و بدبختی و بیچارگی در خانواده‏ ها وارد خواهد شد.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: اما از آن‏جا که خداوند از ظالمان انتقام می‏ گیرد دیدیم که چگونه بنی ‏امیه با ذلت تمام سرنگون شدند.