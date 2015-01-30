دهه فجر نماد استکبار ستیزی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی در خطبه های این هفته نماز عبادی- سیاسی این شهرستان گرگان افزود: حضرت امام(ره) به عنوان یک عالم و مرجع آگاه و روشن ضمیر دینی و تربیت شده در مکتب ظلم ستیز اهل بیت (ع)، وقتی اسلام ستیزی رژیم پهلوی را می دید برایشان قابل تحمل نبود و اینکه پهلوی ها به دنبال نابودی اسلام بودند. بدین جهت به دنبال سرنگونی آن رژیم منحوس بود.
آیت الله نورمفیدی همچنین به دیگر عوامل قیام حضرت امام(ره) و ریشه های انقلاب اسلامی ایران پرداخت و گفت: از بین بردن استقلال کشور از دیگر عواملی بود که هر انسان منصفی را رنج می داد. رژیمی که با دست خودش در این کشور قانون کاپیتولاسیون را تصویب کرده بود و یا در بخش اقتصادی به شدت محتاج به بیگانگان شده بودیم.
وی ادامه داد: از سوی دیگر اعتماد به نفس مردم را از بین برده و جوانان را وابسته با فرهنگ غرب کرده بودند. این درحالی بود که همه این ها در کشور اهل بیت(ع) و امام زمان(عج) اتفاق میافتاد.
امام جمعه گرگان افزود: امروز اگر اقشار مختلف مردم مشکلات را تحمل میکنند بدین خاطر است که دارای استقلال و عزت نفس هستند. مسئولان هم متوجه باشند که به جای پرداختن به بازیهای سیاسی و جناحی به فکر حل مشکلات اقتصادی نظیر اشتغال جوانان و گرانی ها باشند.
وی توضیح داد: اگر تولید قابل رقابت در بازارهای جهانی در کشور پابگیرد مطمئناً بخش عمدهای از این مشکلات مرتفع می شود.
آیت الله نورمفیدی در بخش دیگری از این خطبه، عملیات رزمندگان حزبالله لبنان بر علیه رژیم صهیونیستی اسراییل را ستوده و ادامه داد: همچنان که حزب الله وعده داده بود از اسراییل انتقام سختی گرفت و آنها را به شدت مجازات نمود. به طوری که وحشت و هراس فراگیری بر اسراییل حک مفرما شده است.
وی افزود: این جز مشیت الهی نیست که دنیا می بیند عده ای جوان شیعه و پیرو مکتب اهل بیت(ع) این چنین اسراییل و هم پیمانانش را به وحشت انداخته و این بهترین نتیجه است و احسنت و دست مریزاد باید گفت.
نماینده ولی فقیه در گلستان یادآور شد: این درحالی است که کشورهای غربی و برخی کشورهای مسلمان در مصر گردهم جمع شدند که 5 میلیارد و 400 میلیون دلار برای بازسازی غزه کمک کنند اما تاکنون تنها 135 میلیون دلار کمک کردهاند. اما مبارزان فلسطینی و حزب الله در کنار هم با وحدت کلمه در حال پیکار با رژیم غاصب اسراییل هستند.
امام جمعه گرگان همچنین با اشاره به فرارسیدن دهم ربیع الثانی سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: این بانوی بزرگوار در شهر قم وفات یافت و همین جا دفن شدند. از آن زمان تاکنون این شهر تبدیل به مهمترین پایگاه شیعی شده و بزرگان و علمای بسیاری در این شهر خدمات چشمگیری را به اسلام تقدیم کرده اند.
وی در خطبه اول نیز با اشاره به خطبه 157 نهج البلاغه گفت: امیرالمونین(ع) به درستی و با فصاحت از آینده و آنچه که بر امت اسلامی خواهد آمد خبر می دهد. حضرت علی(ع) با درایت و ژرف اندیشی که داشتند از تحلیل شرایط آن روز جامعه، می توانستند آینده جامعه را حدس زده و از آن خبر دهند.
آیت الله نورمفیدی یادآور شد: اغلب صاحب نظران پیشبینی حضرت علی(ع) را در مورد آینده امت اسلامی و به ویژه خاندان بنی امیه تایید کرده اند. آن حضرت در این خطبه می فرماید روزی فرا می رسد که ظلم فراگیر شده و بدبختی و بیچارگی در خانواده ها وارد خواهد شد.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: اما از آنجا که خداوند از ظالمان انتقام می گیرد دیدیم که چگونه بنی امیه با ذلت تمام سرنگون شدند.
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