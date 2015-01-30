جاده یک طرفه در نظام اداری حکومت اسلامی جایگاهی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا شیبانی در خطبه های نماز جمعه این هفته ضمن تبریک فرارسیدن ایام الله دهه فجر انقلاب و فلسفه شکل گیری حکومت اسلامی اظهار داشت: در حکومت اسلامی مردم ولی نعمتان مسئولین هستند و این جایگاه را ما در خطبه های امیر مؤمنان و همچنین در عهد نامه ملک اشتر مشاهده می کنیم.

وی با ابراز تأسف نسبت به برخورد خارج از عرف فرمانداری بستک گفت: امام راحل(ره) با رهبری حکیمانه و به پشتوانه مردم این انقلاب را به ثمر نشاند و لذا حق سوال از مسئولین توسط مردم را حقی طبیعی و قانونی دانست .

وی افزود: مردم حق دارند به محل خدمت مسئولین مراجعه کنند و از عملکرد آنان آگاه شوند و مسئولین نیز موظف هستند پاسخگوی مردم باشند.

امام جمعه موقت بستک در ادامه گفت: علما و روحانیون چه شیعه و چه سنی در طول تاریخ خیرخواه مردم بوده اند و معمولا بدون پرده مشکلات مردم و یا احیاناً دغدغه های آنان را مطرح می کردند اما اینکه امام جمعه موقت یک شهرستان را به خاطر گلایه ای به حق، از ورود در جلسه ای که رسماً دعوت شده است اخراج کنند غیر قابل قبول است.

حجت الاسلام شیبانی انتقاد را به زنگ خطر یک کارخانه تشبیه کرد و افزود: این به دور از خیر خواهی است که زنگ خطر کارخانه را خاموش کنند و آسوده بخوابند در حالی که هر لحظه ممکن است کارخانه دچار آسیب شود و هشدار دهنده ای وجود نداشته باشد.

خطیب موقت بستک خاطر نشان کرد: اینکه استاندار استان در جلسات متعدد از نقد پذیری منصفانه دولت استقبال می کنند جای بسی خوشحالی است و تا کنون به این وعده عمل شده است اما کارگزار ایشان در بستک اعتقادی به این گفتمان ندارد و لذا سیاست دولت تدبیر و امید در این شهرستان به چالش کشیده شده است.

امام جمعه موقت بستک ضمن درخواست برخورد با عاملان اخراج امام جمعه موقت شهرستان از جلسه شورای اجتماعی شهرستان گفت: مردم ایران با تقدیم هزاران شهید عزت در پی کسب عزت و کرامت انسانی بودند لذا اگر مسئولی تحمل گلایه و نقد را ندارد نمی تواند مسئول در نظام اسلامی باشد لذا از استاندار محترم درخواست می شود با این قضیه بر اساس سیاست مدبرانه دولت برخورد کند تا بعد از این هیچ مسئولی به خودش اجازه ندهد به راحتی اعلام کند که فرمانداری برای برخی افراد جاده یک طرفه است.