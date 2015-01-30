به گزارش خبرنگار مهر،حجتالاسلام اسحاق باقری گمنام در خطبه های نماز جمعه این هفته با ستایش از اقدام سید حسن نصرالله که باعث سردرگمی استکبار جهانی شده، یادآور شد: ملتهای مسلمان و آزاده دنیا مدافع عملیات حزبالله هستند و وابستگان به صهیونیست بینالملل چون امریکا، انگلیس و فرانسه از موفقیت حزبالله در هراس و وحشت افتادند.
خطیب نماز جمعه آستانه اشرفیه افزود: اسرائیل عملاً بانفوذ جنگندههای خود به خاک سوریه خوی ددمنشانه تجاوز خود را نشان داد و با ارسال تجهیزات و کمکهای مادی به گروه تکفیری علیه مسلمانان منطقه وارد جنگ شده است.
وی بابیان این نکته که دولتهایی که ادعای سرکوب داعش در عراق دارند را از آسمان برایشان تسلیحات نظامی میریزند، یادآور شد: شعار مبارزه باداعش از سوی امریکا و استکبار جهانی یک فریبکاری بیش نیست.
امامجمعه موقت آستانه اشرفیه شهادت جمعی از رزمندگان لبنان را در راستای حمایت از گروههای تکفیری عنوان کرد و گفت: در رأس تمام حامیان گروههای تکفیری، غده سرطانی اسرائیل است که مسلمانان منطقه را سرکوب میکند.
وی تأکید کرد :دنیای بیدار امروز واقعیات جهان را می داند و ملل هوشیار و بیدار جهان می فهمند که چگونه با استکبار مبارزه کنند.
باقری گمنام به فرار رسیدن ایامالله دهه فجر اشاره کرد و ضمن بیان گوشه ای از خاطرات دوران انقلاب گفت: انقلاب امام خمینی(ره) انگیزهای برای مسلمانان دنیا به وجود آورد که در مقابل ظلم و ستم بایستند و از شهادت، هراسی نداشته باشند.
وی ادامه داد: ملت سلحشور ایران اسلامی با حمایت از انقلاب و تحت رهبری ولیفقیه زمانه خود آنچنان به رشد و شکوفایی رسیده که باعث وحشت دشمنان انقلاب اسلامیشده است.
امامجمعه موقت آستانهاشرفیه ضمن دعوت مردم به حضور در جشنهای انقلاب به دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: پیشرفتهای علمی ایران در همه عرصههای اجتماعی، اقتصادی و علمی بسیار چشمگیر بوده و ایران اسلامی حرفی تازه برای مردم جهان دارد.
باقری گمنام رعایت کردن تقوا را در تمام سطوح جامعه وزندگی ضروری دانست و ادامه داد: رعایت تعامل اقتصادی، رفتاری، اجتماعی با آحاد جامعه و خانواده خود بخشی از تقواست.
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