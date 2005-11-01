اعزام قهرمان ليگ برتر تكواندو به مسابقات برون مرزي

به گزارش خبرگزاري " مهر" وي تصريح كرد: قبل از شروع دوربرگشت ليگ برتربراي همدلي وهمسويي جلسه اي با حضور، دبيرفدراسيون سرپرستان ، مربيان ، مسئول كميته داوران ، مسئولان سازمان ليگ تشكيل خواهيم داد.

محمد كرمي با بيان اين مطلب گفت: فدراسيون درجهت رشد و گسترش تكواندو از قهرمانان ليگ امسال كه مقام اول - دوم - سوم را كسب نموده اند يك تورنمنت بين المللي درنظرگرفته شده است. ضمن اينكه قهرمانان براي ليگ فصل بعد از وروديه معاف خواهند شد.

دبيرسازمان ليگ با اشاره به برگزاري مسابقات تكواندو جام باشگاه آسيا خاطرنشان كرد: تيم قهرمان درمسابقات فصل جاري ليگ برتربه عنوان نماينده كشورمان دراولين دوره مسابقات تكواندو جام باشگاه آسيا حضورخواهد يافت.

دبيرسازمان ليگ در بخش پاياني اين گفتگو با اشاره به ليگ تكواندو بانوان خاطرنشان كرد: تاكنون 4 تيم به اسامي دانشگاه آزاد ، راه آهن ، پارس كوپال اصفهان ، كاشي نيلوفرخراسان جهت شركت در اولين دور ليگ بانوان اعلام آمادگي كرده اند.