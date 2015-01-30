ناگفته های زندگی نخستین زن وزیر پهلوی

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند ترکیبی «مروری بر زندگی فرخ رو پارسا» که از صحنه های بازسازی شده نیز سود می برد، سعی دارد با نگاهی واقع گرایانه زندگی و اعمال فرخ‌رو پارسا نخستیین زن وزیر کابینه پهلوی دوم را به تصویر بکشد.



در این مستند 60 دقیقه ای سعی شده است با ارایه تصاویری واقعی نقش نخستین زن وزیر دوره پهلوی را که بهایی بوده در تخریب دین در آموزش و پرورش آن زمان، بررسی شود.



این مستند پرتره در شبکه مستند سیما تولید شده و بازیگران زیادی برای بازسازی بخش های نمایشی آن همکاری کرده اند. کارگردانی «مروری بر زندگی فرخ‌رو پارسا» بر عهده آرمین عیسائیان بوده و بخش های نمایشی را نیز محمد شهبازی کارگردانی کرده است. همچنین سیدحسن حسینی، حمیدرضا حاتمی و علی حیدری به عنوان تصویربردار و سجاد مشحون به عنوان تدوینگر با این اثر همکاری داشته اند.



فرخ‏‌رو پارسا در شهریورماه 1347 از سوی هویدا به وزارت آموزش و پرورش منصوب شد. هنوز چند ماهی از انتصاب وی در پست وزارتخانه مزبور نگذشته بود که وی تصمیمات عنادآمیزی علیه روحانیت اتخاذ کرد، البته مخالفت های وی با اصل اسلام بود.



یکی از اقدامات ضداسلامی وی، حذف درس عربی از دروس دبیرستانی بود که با اعتراض عده ای از دبیران و محصلان نیز روبه رو شد. هم‏چنین وی در یکی از جلساتی که در مدارس جامعه تعلیمات اسلامی داشت، به مخالفت با مسأله حجاب پرداخت و آن را جزو خرافات دانست.

طی دوران وزارت فرخ‏‌رو پارسا 2 مسأله مورد توجه وزیر قرار داشت؛ یکی انتصاب بستگانش به پست های مهم در وزارت آموزش و پرورش و دیگری دریافت پول در قبال سمتی که به آن ها واگذار می شد.



با گذشت زمان، چهره فرخ‌‏رو پارسا برای دیگران بیش‏تر آشکار می شد و کار وزارتخانه در دوران وی به آنجا رسید که برخی مدرسان به ‏جای کتاب فارسی، انگلیسی و به‏ جای شناساندن پرچم ایران، پرچم آمریکا را به دانش ‏آموزان نشان می دادند.



سرانجام، فشار افکار عمومی باعث شد که وی از این وزارتخانه در سال 1353 شمسی برکنار شود. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، فرخ‏‌رو پارسا محاکمه و در تاریخ 18 اردیبهشت ماه سال 1359 هجری شمسی به اعدام محکوم شد. پارسا طی 7 سال وزارت در وزارتخانه آموزش و پرورش کابینه امیرعباس هویدا، بزرگ ترین ضربه ها را به ساختار آن وزارتخانه حساس وارد کرد.