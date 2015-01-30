سیدمحمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تکذیب حضورش در شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر سایت شخصی احمدی نژاد، گفت: چنین موضوع صحت ندارد و من در این شورا حضور ندارم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم، در پاسخ به این سوال که نام شما در شورای ۴۵ نفره امور سیاستگذاری سایت احمدی نژاد آورده شده است، خاطرنشان کرد: شاید تشابه اسمی باشد؛ چرا که من هیچ گونه همکاری با این سایت ندارم.

به گزارش مهر، برخی از سایت ها خبر از رونمایی سایت شخصی محمود احمدی‌نژاد در روز یکشنبه دوازدهم بهمن ۹۳ به نشانی اینترنتی ww.ahmadinejad.ir داده اند.

در این خبر آمده است: مدیریت این سایت که بر عهده مهدی احمدی‌نژاد است ، با نظر محمود احمدی‌نژاد یک شورای ۴۵ نفره شامل غلامحسین الهام، سیدمجتبی ثمره‌هاشمی، مهدی کلهر، مرتضی تمدن، میرحسن موسوی، مهدی احمدی‌نژاد، خسرو معتضد، سیدمحمد حسینی، فاطمه بداغی، علی ذبیحی، ابوالفضل ظهره‌وند، ابوالحسن فقیه، علی‌اکبر جوانفکر، محمد شیخان، مریم مجتهدزاده، مجید امیدی شهرکی، عبدالرضا داوری، محمدجعفر بهداد، کاوه اشتهاردی، روح‌الله هدایتی، عباس امیری‌فر، سیدضیاءالدین نورالدینی، مصطفی زرقونی، علی نورایی، محمد رحمانی، امین پروازی، حسین مهدیزاده نراقی، مسعود شفیعی‌کیا، مرتضی رحیمی یگانه، بیتا برنا، مسعود تبریزی، حامد درودیان، علی ابوطالبی، حمید مشایخی‌راد، سیدمجتبی ناوندی، سعید علی‌بیگی، حامد فتاحی، عقیل امامی، مجتبی سروش‌پور، حسن محسنی، کمال رستمعلی، حمیدرضا افراشته، محسن احمدی، امیر ناصری و محمد ساقیان امور سیاستگزاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر سایت شخصی رئیس‌جمهور سابق کشورمان را بر عهده خواهند داشت.