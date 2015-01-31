فیلم/ گجتی برای اصلاح عادات ناصحیح نشستن

به گزارش خبرگزاری مهر، این گجت همانند یک گردنبند به دور گردن بسته می شود اما با این تفاوت که این گردنبند یک گردنبند هوشمند از جنس تیتانیوم است و به کاربر اجازه نمی دهد که گردن یا شانه های خود را در حالات بد و نامناسب نگه دارد، در صورتی که چنین اتفاقی نیز رخ دهد، گجت با کمک اپلیکیشنی که روی اسمارت فون یا تبلت نصب شده با کاربر ارتباط برقرار کرده و به او هشدار می دهد. اگر تکرار عادت های بد و نامناسب کاربر ادامه داشته باشد، گجت با توصیه های مختلف و پیام هایی که به اسمارت فون ارسال می کند به درمان کاربر می پردازد.



از سوی دیگر، کاربران این گجت در طول روز به تمرینات مختلف و مفرحی می پردازند تا بتوانند از خشکی گردن یا دردهای ستون فقرات خود بکاهند. این گجت می تواند برای اشخاصی که از دردهای نخاعی گردن رنج می برند یا کاربران رایانه ها بسیار مناسب باشد زیرا معمولا کاربران رایانه ها به دلیل نشستن نامناسب دچار گردن درد، درد ستون فقرات و ... می شوند. این گجت با هر بار شارژ به مدت یک هفته می تواند قابل استفاده باشد.