به گزارش خبرگزاری مهر، به جز نمایش «بی‌لالا» به کارگردانی یاسر خاسب که یکشنبه 12 بهمن در تالار حافظ روی صحنه می‌رود، فردا شنبه 11 بهمن، روز پایانی اجراهای صحنه‌ای و خیابانی این رویداد بزرگ هنری خواهد بود.

شنبه یازدهم بهمن، 9 نمایش صحنه‌ای و شش اثر خیابانی در جشنواره تئاتر فجر اجرا می‌شوند.

مجموعه تئاتر شهر میزبان دو نمایش خواهد شد. گروه لهستانی، سومین اجرای خود را در تالار اصلی تئاتر شهر اجرا خواهد کرد. نمایش «کتاب‌ها» کاری از کمپانی کومونا از لهستان است که در ساعت 20 به صحنه می‌رود.

نمایش «یک ساعت آرامش» به کارگردانی سحر رضوانی در دو نوبت 18:30 و 20:30 در تالار چهارسو به صحنه خواهد رفت.

تماشاخانه سنگلج نیز با نمایش «سال آشوب» نوشته و کار گوران علی‌کریم در دو نوبت 17و 19 به استقبال مخاطبان خواهد رفت. این نمایش که در بخش مسابقه شرکت کرده، کاری از هنرمندان کشور عراق است.

تالار هنر با نمایش «واپسین رقص برگ با باد» به نویسندگی مشترک امیر زاوش و سینا دلشادی و کارگردانی بهمن‌پارسا آرا از اراک در دو نوبت 17 و 19 میزبان مخاطبان خود می‌شود.

نمایش «چند روایت نامعتبر، نادیدنی » به نویسندگی رضا گشتاسب و کارگردانی رضا کرمی‌زاده در دو نوبت 17 و 20 در تالار حافظ به صحنه خواهد رفت.

تماشاخانه ایرانشهر در آخرین روز جشنواره، میزبان دو نمایش خواهد شد. نمایش «در اعماق» به کارگردانی مصطفی عبداللهی، بر اساس نوشته ماکسیم گورکی است که در دو نوبت 17 و 20 در تالار استاد ناظرزاده کرمانی اجرا می‌شود. تالار استاد سمندریان نیز با نمایش «یک صبح ناگهان» به نویسندگی و کارگردانی حسین پاکدل، در ساعت‌های 18 و 20 به استقبال تماشاگران خود می‌رود.

در تالار استاد انتظامی خانه هنرمندان، نمایش «آقای قاضی صدایم را می شنوید؟» به نویسندگی مرتضی شاه کرم و کارگردانی حسن سبحانی از میناب در دو نوبت 17 و 19 به صحنه خواهد رفت.

تئاتر باران نیز با نمایش «برف سرخ» به نویسندگی ابوالفضل حاج علی خانی و کارگردانی ژاله صامتی در دو سانس 16 و 18 میزبان مخاطبان خواهد شد.

محوطه مجموعه تئاتر شهر در روز یازدهم جشنواره با سه نمایش خیابانی به استقبال مخاطبان خواهد رفت. نمایش «رابطه» به کارگردانی آریان رضایی از تهران ساعت 16، «یک بشقاب خرما» به کارگردانی سعید خیرالهی از دهلران ساعت 17 و «آنتیگونه» به کارگردانی رحیم عبدالرحیم‌زاده از بوکان ساعت 18 در این محوطه اجرا خواهند شد.

خانه هنرمندان نیز با دو نمایش خیابانی «داستان یک زندگی» به کارگردانی رحمان هوشیاری از کرمانشاه ساعت 16 و نمایش «حایات» به کارگردانی مهدی صالحیار از مرند ساعت 16:30 به استقبال تماشاگران خواهد رفت.

نمایش خیابانی «هیلانه» هم به کارگردانی علی‌ عمرانی در ساعت 17 در محوطه برج میلاد اجرا خواهد شد.

سی‌و‌سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری اردشیر صالح پور تا 12 بهمن ماه برگزار می‌شود.