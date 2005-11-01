  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۰ آبان ۱۳۸۴، ۱۱:۳۷

براي شركت در يك جشنواره سينمايي

ستارگان سينماي جهان به جنگل‌هاي آمازون سفر مي‌كنند

كلوديا كارديناله ايتاليايي، رومن پولانسكي لهستاني و ويكتوريا آبريل اسپانيايي از جمله ستارگاني هستند كه هفته آينده به درون جنگل‌هاي آمازون مي‌روند تا به عنوان ميهمان ويژه در يك جشنواره سينمايي شركت كنند.

رومن پولانسكي در كنار بازيگران فيلم جديدش "اليور توييست"

به گزارش خبرنگار سينمايي مهر، دومين دوره جشنواره جهاني فيلم‌هاي ماجراجويانه از چند روز ديگر در شهر مانائوس برزيل در دل جنگل‌هاي آمازون آغاز مي‌شود و برنامه‌ريزان اين رويداد سينمايي نوظهور در تلاش هستند با كشاندن پاي ستارگان بزرگ سينما به جشنواره خود، نام و آوازه آن را در جهان مطرح كنند.

در اين جشنواره كه به "روح ماجراجوي انسان‌ها" تقديم شده، هشت فيلم بين‌المللي با موضوع ماجراجويي در بخش مسابقه حضور دارند.

علاوه بر بخش مسابقه فيلم‌هاي داستاني، هشت فيلم مستند با موضوع حيات وحش و نژادهاي مختلف بشري و فيلم‌هاي كوتاهي از برزيل و كشورهاي حاشيه آمازون هم به رقابت با هم مي‌پردازند.

نورمن جيوسن، فيلمساز نامدار كانادايي و خالق فيلم "حادثه تامس كراون"، رييس هيأت داوران بخش مسابقه است. قرار است فيلم‌هاي شركت‌كننده در جشنواره از چهارم تا دهم نوامبر در خانه اپراي آمازوناس به نمايش درآيند. اين عمارت در سال 1896 و هنگامي كه حرص دست يافتن به كائوچو پاي پولدارها را به آمازون باز كرد، به شيوه معماري دوره رنسانس ساخته شد.

دومين دوره جشنواره جهاني فيلم‌هاي ماجراجويانه با نمايش فيلم "زندگي ناتمام" به كارگرداني لاسه هالستروم و بازي ستارگاني چون رابرت ردفورد و جنيفر لوپز آغاز مي‌شود.

کد مطلب 247831

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها