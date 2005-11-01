رومن پولانسكي در كنار بازيگران فيلم جديدش "اليور توييست"
به گزارش خبرنگار سينمايي مهر، دومين دوره جشنواره جهاني فيلمهاي ماجراجويانه از چند روز ديگر در شهر مانائوس برزيل در دل جنگلهاي آمازون آغاز ميشود و برنامهريزان اين رويداد سينمايي نوظهور در تلاش هستند با كشاندن پاي ستارگان بزرگ سينما به جشنواره خود، نام و آوازه آن را در جهان مطرح كنند.
در اين جشنواره كه به "روح ماجراجوي انسانها" تقديم شده، هشت فيلم بينالمللي با موضوع ماجراجويي در بخش مسابقه حضور دارند.
علاوه بر بخش مسابقه فيلمهاي داستاني، هشت فيلم مستند با موضوع حيات وحش و نژادهاي مختلف بشري و فيلمهاي كوتاهي از برزيل و كشورهاي حاشيه آمازون هم به رقابت با هم ميپردازند.
نورمن جيوسن، فيلمساز نامدار كانادايي و خالق فيلم "حادثه تامس كراون"، رييس هيأت داوران بخش مسابقه است. قرار است فيلمهاي شركتكننده در جشنواره از چهارم تا دهم نوامبر در خانه اپراي آمازوناس به نمايش درآيند. اين عمارت در سال 1896 و هنگامي كه حرص دست يافتن به كائوچو پاي پولدارها را به آمازون باز كرد، به شيوه معماري دوره رنسانس ساخته شد.
دومين دوره جشنواره جهاني فيلمهاي ماجراجويانه با نمايش فيلم "زندگي ناتمام" به كارگرداني لاسه هالستروم و بازي ستارگاني چون رابرت ردفورد و جنيفر لوپز آغاز ميشود.
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