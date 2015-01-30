توقف استقلال برابر سپاهان در پایان نیمه نخست/ عنایتی گلزنی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای روز دوم از هفته هجدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور، عصر امروز جمعه تیم‌های استقلال تهران و سپاهان اصفهان برابر همدیگر به میدان رفتند که نیمه نخست این مسابقه با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

در این مسابقه که با قضاوت یدالله جهانبازی و در ورزشگاه آزادی در جریان است، غلامرضا عنایتی در دقیقه 5 برای استقلال گل زد اما حسین پاپی در دقیقه 42 توانست گل تساوی تیمش را به ثمر برساند.

استقلالی‌ها که نیمه نخست را طوفانی آغاز کردند، خیلی زود و روی یک کار ترکیبی به گل رسیدند، آنهم روی پاس کرار جاسم و ضربه جالب غلامرضا عنایتی که بازگشت دوباره‌اش به استقلال را خیلی زود با گلزنی جشن گرفت.

بعد از این گل برای دقایقی دو تیم بازی متعادلی را از خود ارائه کردند اما برتری کلی در این نیمه با تیم سپاهان بود. زردپوشان اصفهانی در دقایق پایانی نیمه نخست و روی اشتباه امیرحسین صادقی توانستند مزد برتری خود را گرفته و توسط حسین پاپی دروازه‌ آبی‌پوشان را باز کنند.

پس از این گل درگیری لفظی بین امیرحسین صادقی مدافع و محسن فروزان دروازه‌بان استقلال بوجود آمد که خیلی زود و با دخالت سایر نفرات، این مساله خاتمه یافت. در نهایت دو تیم با تساوی یک بر یک راهی رختکن شدند.