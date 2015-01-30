به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رجبزاده عصر جمعه پس از پیروزی مقابل پرسپولیس تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ذوبآهن در دیدار امروز با انگیزه بسیاری ظاهر شد، اظهار داشت: دیدار مقابل پرسپولیس، بازی خوبی برای ما به شمار میرفت و ما در این بازی توانستیم عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذاریم.
وی افزود: تیم ما بعد از وقفه نزدیک به ۵۰ روزه، توانست نشاط خود را حفظ کند و نتیجه اردوهای پرفشار در مالزی و تمرینات پیاپی در اصفهان را بگیرد.
هافبک ذوبآهن بیان کرد: ما توانستیم در اصفهان نیز تمرینات و دیدارهای تدارکاتی خوبی پشت سر بگذاریم و با عملکرد مناسب، به نتیجه بگیریم.
وی افزود: خوشحال هستم که امروز به پیروزی رسیدیم و سه امتیاز حساس این دیدار را ازآن خود کردیم تا با انگیزه به امید ادامه لیگ برویم.
رجبزاده در پاسخ به اینکه به نظر میرسد ذوبآهن در بازی امروز نسبت به دوران قبل از تعطیلی لیگ برتر افت داشت، گفت: بعید میدانم که امروز افت داشتیم اما حتی اگر افت داشتیم، این مسئله محسوس نبود و تلاش کردیم که با انگیزه و پرنشاط در زمین ظاهر شویم.
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